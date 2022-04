Cliente que fingiu passar mal para não pagar conta de R$ 6 mil em Goiânia disse ser ex-jogador

O cliente que fingiu passar mal para não pagar a conta de R$ 6 mil em um bar de Goiânia alegou ao gerente ser um ex-jogador de futebol e mandou os responsáveis acionarem a polícia caso quisessem.

Ruan Pamponet Costa, de 28 anos, estava acompanhado de amigos e mulheres, que foram embora e o deixaram sozinho na última sexta-feira (15).

Com isso, ele alegou que estava passando mal e foi socorrido pelos funcionários do bar. O gerente Rodrigo Vieira, inclusive, chamou uma equipe do Corpo de Bombeiros para prestar os primeiros socorros.

“Ele estava sentado, sozinho, porque os outros tinham ido embora, e começou a se debater como se tivesse dando uma convulsão. A gente chamou o socorro, os bombeiros chegaram e constataram que ele não estava passando mal. Quando ele voltou à consciência, eu perguntei sobre a conta e ele disse: ‘pode chamar a Polícia, não vou pagar, não’", disse Vieira ao G1.

Ainda conforme o gerente, o suspeito consumiu duas garrafas de uísque no valor de R$ 1.450 cada; três garrafas de gim importado, sendo duas de R$ 279,94 e uma de R$ 260; 20 energéticos; duas garrafas de vinho a R$ 165 cada; dois pratos de camarão a R$ 132 cada, e duas picanhas a R$ 102 cada.

O homem foi preso em flagrante, mas durante a audiência de custódia a juíza Lívia Vaz da Silva determinou o pagamento de R$ 10 mil de fiança para que ele seja solto.