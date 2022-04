Criminosos fazem reféns e atiram em dois policiais em ataque a empresa de Guarapuava, no Paraná

Uma tentativa de assalto a uma empresa de transporte de valores, em Guarapuava, no Paraná, deixou dois policiais e um morador feridos entre a noite de domingo (17) e a madrugada desta segunda-feira (18). Segundo a Polícia Militar, mais de 30 criminosos participaram da ação.

Testemunhas relataram que os assaltantes fizeram reféns e bloquearam os acessos da cidade, que fica a 256 km de Curitiba. Os suspeitos também teriam usado ao menos sete veículos blindados.

O bando chegou a abrir fogo contra dois veículos em frente ao Batalhão da PM para dificultar a ação dos agentes que trocaram tiros com os suspeitos.

A Prefeitura de Guarapuava informou, na madrugada desta segunda, que três moradores foram atingidos no confronto. No entanto, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou que atendeu apenas um civil baleado no braço.

Já no início desta manhã, por volta de 5h45, a PM comunicou que os suspeitos fugiram em direção ao Interior do Paraná. Em seguida, a corporação liberou os moradores a saírem de casa.