Os moradores de Guarapuava, Paraná, compartilharam nas redes sociais os primeiros relatos do ataque realizado por criminosos a uma empresa de transporte de valores. Na ocasião, que aconteceu entre o fim da noite de domingo (17) e a madrugada desta segunda-feira (18), pelo menos dois policiais militares e um morador foram feridos.

Segundo testemunhas, os suspeitos fizeram algumas pessoas como reféns e as usaram para formar um "cordão humano", além de bloquear os acessos à Cidade. A Polícia informou que pelo menos sete veículos blindados foram usados pelo grupo de cerca de 30 criminosos na ação. As informações são do portal G1.

Em vídeo publicados nas redes sociais é possível observar que o bando ateou fogo em dois veículos em frente ao batalhão da Polícia Militar da Cidade. Em outra gravação é possível ouvir os inúmeros disparos realizados pelo grupo na cidade. Houve troca de tiros com os agentes de segurança, que deixou dois servidores feridos.

A Prefeitura de Guarapuava informou, na madrugada desta segunda, que três moradores foram atingidos no confronto. No entanto, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou que atendeu apenas um civil baleado no braço.

O Exército foi acionado para reforçar a segurança. Enquanto isso, moradores ouviram diversos disparos. No início desta manhã, por volta de 5h45, a Polícia Militar comunicou que os suspeitos fugiram em direção ao Interior do Paraná. Em seguida, a corporação liberou os moradores a saírem de casa.

