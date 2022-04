Saque de R$ 1.000 do FGTS começa nesta semana; veja quem recebe

Começa nesta semana a nova rodada de saque emergencial do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

A partir de quarta-feira (20), os trabalhadores nascidos em janeiro já podem retirar até R$ 1.000.

Conforme o calendário, na semana que vem, será a vez dos aniversariantes de fevereiro, no dia 30. Essas serão as duas únicas liberações de abril. As datas seguem em maio e junho.

CALENDÁRIO DO FGTS EMERGENCIAL 2022

Nascidos em janeiro: 20/04

Nascidos em fevereiro: 30/04

Nascidos em março: 04/05

Nascidos em abril: 11/05

Nascidos em maio: 14/05

Nascidos em junho: 18/05

Nascidos em julho: 21/05

Nascidos em agosto: 25/05

Nascidos em setembro: 28/05

Nascidos em outubro: 01/06

Nascidos em novembro: 08/06

Nascidos em dezembro: 15/06

O objetivo da medida do Governo Federal é estimular a economia, em especial, promovendo a quitação de dívidas. A previsão é que sejam injetados na economia R$ 30 bilhões.

QUEM TEM DIREITO?

Trabalhadores com saldo em contas do FGTS. Cerca de 42 milhões de pessoas poderão receber.

COMO CONSULTAR O VALOR

Os usuários podem consultar o valor no site ou app do FGTS ou ainda no aplicativo do Caixa. A consulta foi liberada no dia 8 de abril. O limite do saque é de R$ 1.000.

COMO SACAR O FGTS NO CAIXA TEM?

O beneficiário vai precisar usar o aplicativo Caixa Tem para liberar o resgate do dinheiro. Veja os passos abaixo:

Acesse o aplicativo Caixa Tem;

Selecione a opção "Saque sem Cartão". Essa opção só estará disponível a partir do dia em que o saque for liberado para o trabalhador;

Clique em "Entrar";

Escolha a opção "FGTS Emergencial";

Clique em "Gerar Código para Saque";

Digite a senha para acesso ao Caixa Tem;

Como não há cartão para esta conta digital, será gerado um código autorizador para o saque nos caixas eletrônicos e nas casas lotéricas. Anote o número. Este código terá validade de 2 horas. Se ele expirar, pode ser gerado novamente;

No caixa eletrônico, digite o código autorizador no campo específico;

Na lotérica, informe o número para o atendente.

Com o crédito na conta poupança social digital, o trabalhador pode pagar boletos e contas ou ainda fazer compras por meio do aplicativo.

E SE EU NÃO QUISER SACAR?

Quem não quiser efetuar o saque precisa acessar o Aplicativo FGTS ou se dirigir a uma das agências do banco e informar.

A anulação pode ser feita até 10 de novembro de 2022. Outra opção é não movimentar o valor liberado para que o recurso retorne corrigido à conta do FGTS, depois de 15 de dezembro de 2022.

COMO SABER O MEU NÚMERO DO PIS?

PELO APLICATIVO CARTEIRA DE TRABALHO

Baixe o app Carteira de Trabalho Digital pela loja de aplicativos do seu smartphone;

Faça login com o cadastro do Gov.br

Na aba inferior, clique em 'Contratos;

Em um dos contratos, vá no botão de "+";

Você será redirecionado para a página de detalhes, onde constará o número do PIS/Pasep

PELO MEU INSS

Acesse o site do INSS;

Faça login com o cadastro do Gov.br;

Clique no ícone de "Meu Cadastro";

Ao final da página, consta o número NIT

PELO APLICATIVO FGTS

Baixe o app FGTS na loja de aplicativos do seu smartphone;

Faça o login Caixa;

Na parte de baixo da tela, vá em "Mais" e clique na opção "Endereço e dados pessoais";

Você será redirecionado para uma página com informações pessoais, em que constará o número PIS

PELO APLICATIVO CAIXA TRABALHADOR

Baixe o app Caixa Trabalhador na loja de aplicativos do seu smartphone;

Na página inicial, vá na opção "Acessar" e faça o login Caixa;

Na parte de baixo da tela, vá na opção "Meu NIS"

O número do PIS será mostrado como NIS.

PELO PORTAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Acesso o site de serviços do Ministério da Economia;

Faça login com o cadastro do Gov.br;

Vá na opção "Consultar Abono Salarial";

Você será redirecionado para uma página com informações, onde constará o número NIT.