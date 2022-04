Abril tem dinheiro extra com FGTS, 13º do INSS e mais; veja lista

Neste mês de abril, trabalhadores e aposentados poderão receber dinheiro extra de diferentes fontes.

Estão previstos, por exemplo, o saque emergencial do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), a antecipação do 13º dos aposentados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), a nova rodada do retroativo do auxílio emergencial e o PIS esquecido. Veja abaixo os detalhes.

Saque do FGTS 2022

No dia 20 de abril, começa o calendário de liberações do saque emergencial do FGTS. Os primeiros a receber serão os nascidos em janeiro. Poderão ser retirados até R$ 1.000.

CALENDÁRIO DO FGTS EMERGENCIAL 2022

Nascidos em janeiro: 20/04

Nascidos em fevereiro: 30/04

Nascidos em março: 04/05

Nascidos em abril: 11/05

Nascidos em maio: 14/05

Nascidos em junho: 18/05

Nascidos em julho: 21/05

Nascidos em agosto: 25/05

Nascidos em setembro: 28/05

Nascidos em outubro: 01/06

Nascidos em novembro: 08/06

Nascidos em dezembro: 15/06

13º DO INSS ANTECIPADO

Foto: Fabiane de Paula

A primeira parcela do 13º dos aposentados do INSS, que foi antecipada pelo Governo Federal, começa a ser paga aos beneficiários no dia 25 de abril para quem recebe um salário mínimo.

Já para os aposentados que ganham acima do mínimo, os depósitos serão feitos a partir do dia 2 de maio.

CALENDÁRIO - SALÁRIO MÍNIMO

Final NIS 1: 25/4

Final NIS 2: 26/4

Final NIS 3: 27/4

Final NIS 4: 28/4

Final NIS 5: 29/4

Final NIS 6: 2/5

Final NIS 7: 3/5

Final NIS 8: 4/5

Final NIS 9: 5/5

Final NIS 0: 6/5.

CALENDÁRIO - ACIMA DO MÍNIMO

Final NIS 1 e 6: 2/5

Final NIS 2 e 7: 3/5

Final NIS 3 e 8: 4/5

Final NIS 4 e 9: 5/5

Final NIS 5 e 0: 6/5

Auxílio emergencial retroativo

Homens chefes de família monoparentais já podem consultar se vão receber a nova parcela retroativa do Auxílio Emergencial. A pesquisa deve ser feita no site da Dataprev.

Os pagamentos foram liberados via Medida Provisória (MP 10.841), nesta semana.

O valor retroativo corresponde às 5 parcelas pagas entre abril e agosto de 2020, quando os homens receberam o Auxílio Emergencial de R$ 600, enquanto as mães chefes de família receberam a cota dupla de R$ 1.200.

PIS esquecido

Mais de 320 mil trabalhadores que não sacaram o PIS/Pasep, ano-base 2019 — entre julho de 2019 e junho de 2020 —, poderão retirar o dinheiro.

Tem direito ao abono salarial quem recebeu, em média, até dois salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada durante, pelo menos, 30 dias naquele ano.

O valor do abono salarial de 2019 ficou entre R$ 92 a R$ 1.100, de acordo com a quantidade de meses trabalhados durante o ano-base 2019.

É preciso que o trabalhador já estivesse inscrito no PIS/Pasep há pelo menos 5 anos naquele ano, e com os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) ou eSocial.