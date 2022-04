Saque de R$ 1 mil do FGTS começa neste mês; veja calendário

A nova rodada de saque emergencial de até R$ 1.000 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) começa neste mês de abril. Os pagamentos começam no dia 20.

O calendário libera a retirada do dinheiro inicialmente aos nascidos em janeiro. Em seguida, no dia 30, terão acesso os aniversariantes de fevereiro. Estas serão as duas únicas datas de abril. Os demais pagamentos serão efetuados em maio e junho.

A medida tem como objetivo estimular a economia e permitir a quitação de dívidas.

Calendário do FGTS Emergencial 2022

Nascidos em janeiro: 20/04

Nascidos em fevereiro: 30/04

Nascidos em março: 04/05

Nascidos em abril: 11/05

Nascidos em maio: 14/05

Nascidos em junho: 18/05

Nascidos em julho: 21/05

Nascidos em agosto: 25/05

Nascidos em setembro: 28/05

Nascidos em outubro: 01/06

Nascidos em novembro: 08/06

Nascidos em dezembro: 15/06

Quem tem direito?

Trabalhadores com saldo em contas do FGTS. Cerca de 42 milhões de pessoas poderão receber.

Valor do saque

O valor liberado pelo Governo é de até R$ 1 mil. A partir de 8 de abril, será possível conferir o valor que poderá ser sacado e a data em que o dinheiro será liberado no aplicativo do FGTS ou pelo site. Serão liberados R$ 30 bilhões.

Como sacar o FGTS no Caixa Tem?

O beneficiário vai precisar usar o aplicativo Caixa Tem para liberar o resgate do dinheiro. Veja os passos abaixo:

Acesse o aplicativo Caixa Tem;

Selecione a opção "Saque sem Cartão". Essa opção só estará disponível a partir do dia em que o saque for liberado para o trabalhador;

Clique em "Entrar";

Escolha a opção "FGTS Emergencial";

Clique em "Gerar Código para Saque";

Digite a senha para acesso ao Caixa Tem;

Como não há cartão para esta conta digital, será gerado um código autorizador para o saque nos caixas eletrônicos e nas casas lotéricas. Anote o número. Este código terá validade de 2 horas. Se ele expirar, pode ser gerado novamente;

No caixa eletrônico, digite o código autorizador no campo específico;

Na lotérica, informe o número para o atendente.

E se eu não quiser sacar?

Quem não quiser efetuar o saque precisa acessar o Aplicativo FGTS ou se dirigir a uma das agências do banco e informar.

A anulação pode ser feita até 10 de novembro de 2022. Outra opção é não movimentar o valor liberado para que o recurso retorne corrigido à conta do FGTS, depois de 15 de dezembro de 2022.