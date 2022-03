Saque do FGTS: Veja lista de projetos para liberar mais dinheiro ao trabalhador

A nova rodada de saque emergencial do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), cujo calendário começa a pagar até R$ 1.000 aos trabalhadores em abril, traz à tona uma série de outros projetos que também querem liberações extras dos recursos do Fundo em diversas condições.

Tramitam no Congresso várias matérias com propostas de facilitar o acesso ao dinheiro do Fundo de Garantia, que é uma poupança forçada por lei para o trabalhador.

Entre elas, há um projeto que sugere a liberação de até 90% do saldo do FGTS no mês de aniversário do trabalhador. A ideia seria turbinar uma modalidade já existente, o saque-aniversário.

Outra matéria quer dar sinal verde para sacar o Fundo de Garantia para trabalhadores com 60 anos ou mais.

Tramita também uma pauta que tem como foco liberar o saque para reforma de imóveis e para bancar despesas com educação. E há ainda um projeto que prevê a liberação do FGTS após o nascimento ou adoção de filhos. Veja abaixo uma lista de projetos para liberar o FGTS.

Os projetos de lei para liberar o FGTS

Saque de até 90% do saldo

Projeto de Lei 3718/2020

Apresentação: 08/07/2020

08/07/2020 Objetivo: Instituir as modalidades de saque-aniversário e de saque por interesse no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), permitindo ao trabalhador o saque de até 90% do saldo na conta do Fundo no mês de nascimento.

Instituir as modalidades de saque-aniversário e de saque por interesse no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), permitindo ao trabalhador o saque de até 90% do saldo na conta do Fundo no mês de nascimento. Autor(a): Pedro Lucas Fernandes - PTB/MA

Pedro Lucas Fernandes - PTB/MA Situação: O projeto segue em análise pela comissão de Trabalho, administração e serviço público, desde 10/03/2021.

Liberação no nascimento de filho

Projeto de Lei n° 1942/2021

Apresentação: 25/05/2021

25/05/2021 Objetivo: Permitir a movimentação da conta vinculada do trabalhador no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em caso de nascimento de filho ou adoção.

Permitir a movimentação da conta vinculada do trabalhador no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em caso de nascimento de filho ou adoção. Autor(a): Senador Fabiano Contarato (REDE/ES)

Senador Fabiano Contarato (REDE/ES) Situação: Encaminhado à publicação. Segue para análise das comissões.

Reforma da casa própria e gastos com educação

Projeto de Lei n° 4457/2020

Apresentação: 25/05/2021

25/05/2021 Objetivo: Permitir o saque para pagamento de despesas educacionais do titular e dependentes, bem como de reforma necessária de imóvel.

Permitir o saque para pagamento de despesas educacionais do titular e dependentes, bem como de reforma necessária de imóvel. Autor(a): Luiz Carlos Mota (PL/SP)

Luiz Carlos Mota (PL/SP) Situação: Recebido pela Comissão de Educação

Libera o saque aos 60 anos de idade

Projeto de Lei n° 5312/2019

Apresentação: 01/10/2019

01/10/2019 Objetivo: Liberar o saque do FGTS quando o trabalhador atingir 60 anos ou mais

Liberar o saque do FGTS quando o trabalhador atingir 60 anos ou mais Autor(a): Flávia Arruda (PL/DF)

Flávia Arruda (PL/DF) Situação: Pronta para entrar na pauta de votações na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público

Requisitos de aposentadoria

Projeto de Lei n° 1530/2021

Apresentação: 26/04/2021

26/04/2021 Objetivo: Permitir que o empregado público possa movimentar seus recursos do FGTS quando preencher os requisitos de aposentadoria.

Permitir que o empregado público possa movimentar seus recursos do FGTS quando preencher os requisitos de aposentadoria. Autor(a): Senador Paulo Paim (PT/RS)

Senador Paulo Paim (PT/RS) Situação: Encaminhado à publicação. Segue para análise das comissões.

Tratamento de reprodução assistida

Projeto de Lei n° 1858/2021

Apresentação: 18/05/2021

18/05/2021 Objetivo: Permitir a movimentação da conta vinculada do trabalhador no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para custear o tratamento de reprodução assistida.

Permitir a movimentação da conta vinculada do trabalhador no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para custear o tratamento de reprodução assistida. Autor(a): Senador Lasier Martins (PODEMOS/RS)

Senador Lasier Martins (PODEMOS/RS) Situação: Encaminhado à publicação. Segue para análise das comissões.

Quando é possível sacar o FGTS

Demissão sem justa causa;

Rescisão por acordo entre empregador e empregado;

Compra da casa própria;

Complementar pagamento de imóvel comprado por meio de consórcio;

Complementar pagamento de imóvel financiado pelo SFH (Sistema Financeiro de Habitação);

Rescisão por término de contrato por prazo determinado;

Por fechamento da empresa;

Rescisão por culpa recíproca (empregador e empregado) ou por força maior;

Rescisão por aposentadoria;

Em caso de desastres naturais;

Se um trabalhador avulso, empregado através de uma entidade de classe, fica suspenso por período igual ou superior a 90 dias;

Trabalhadores com 70 anos ou mais;

Trabalhadores ou dependentes portadores de HIV;

Trabalhadores ou dependentes diagnosticados com câncer;

Trabalhadores ou dependentes que estejam em estágio terminal por causa de uma doença grave;

Empregados que ficam três anos seguidos ou mais sem trabalhar com carteira assinada;

Em caso de morte do trabalhador, os dependentes e herdeiros judicialmente reconhecidos, podem efetuar o saque.