Caixa recebe autorização e criará a '+Milionária', nova modalidade lotérica

A criação de uma nova modalidade lotérica pela Caixa Econômica Federal foi aprovada nesta segunda-feira (18) pelo Governo Federal. Com o aval do Ministério da Economia, o projeto deve ser chamado de '+ Milionária' e está marcado para entrar em vigor no dia 2 de maio, conforme publicado no Diário Oficial da União.

A data do primeiro sorteio ainda não foi divulgada.

Para apostar, o cliente deve indicar de 1 a 6 números na matriz 1 e até 2 números na matriz 2. A aposta simples custará R$ 6 e, a cada aposta combinada ou múltipla, o valor será multiplicado pelo preço unitário da aposta simples.

Frequência do sorteio

Os sorteios devem ocorrer pelo menos uma vez por semana, mas a Caixa deve decidir qual o critério da frequência.

"É admitida, ainda, a aposta 'teimosinha', que compreende a repetição, em número finito de concursos sequentes e contíguos, dos mesmos prognósticos registrados em determinado concurso, a partir deste", diz a portaria do Ministério da Economia.