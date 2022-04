Seis apostas levam mais de R$35 milhões em sorteios da Dupla Sena de Páscoa

Três apostas feitas em Barra do Choca (BA), Governador Valadares (MG) e Santos (SP) acertaram as seis dezenas do 1º sorteio da Dupla Sena de Páscoa, no último sábado (16), e levaram R$10.749.483,29 cada.

No segundo sorteio, mais três apostas vencedoras de Foz do Iguaçu (PR), Rio de Janeiro (RJ) e Piracicaba (SP) receberão R$ 988.848,33 cada.

O sorteio da Dupla Sena de Páscoa foi realizado no sábado (16), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, na cidade de São Paulo.

No primeiro sorteio, o prêmio acumulado foi de R$ 32.248.449,86, enquanto no 2º sorteio foi de R$ 2.966.544,98.

Veja as dezenas sorteadas:

1º sorteio: 19 - 25 - 32 - 38 - 39 - 42.

2º sorteio: 05 - 13 - 15 - 22 - 42 - 44.

O próximo concurso (nº 2.356) ocorre na próxima na terça-feira (19). O prêmio é estimado em R$ 300 mil.

