Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Transnordestina recebe aval do Ibama, mas início das operações ainda não tem data definida

Licença foi aprovada nesta quinta-feira (11).

Escrito por
Letícia do Vale leticia.dovale@svm.com.br
Negócios
Trem de carga da Transnordestina Logística circula por trecho da ferrovia no Nordeste, parte do projeto que conecta Eliseu Martins (PI) ao Porto do Pecém (CE).
Legenda: O empreendimento é considerado estratégico para o escoamento de grãos, minérios e outros produtos pelo Porto do Pecém.
Foto: Divulgação

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) aprovou a licença para o funcionamento da Transnordestina, na noite desta quinta-feira (11). 

A data da primeira viagem de cargas a ser realizada na ferrovia, no entanto, ainda não tem data definida. As informações foram confirmadas pela Transnordestina Logística S.A (TLSA), empresa responsável pela construção e operação da linha férrea. 

Veja também

teaser image
Egídio Serpa

Logística: Iguatu constrói terminal e espera trem da Transnordestina

teaser image
Negócios

Ferrovias abandonadas no Ceará podem virar linhas de trens regionais de passageiros

teaser image
Negócios

Qual o impacto do atraso da Transnordestina na economia do Ceará após Ibama barrar a operação?

teaser image
Negócios

Duas cidades do Ceará terão terminais de carga conectados à Transnordestina

Prevista para ocorrer no dia 24 de outubro, a primeira viagem da Transnordestina foi cancelada um dia antes

Segundo o Ibama, pendências técnicas e documentais impossibilitaram a emissão da Licença de Operação (LO) licença. 

A primeira viagem será entre as cidades de Bela Vista, no Piauí, e Iguatu, no Ceará. A ferrovia vai operar em modelo de testes, em escala reduzida e transportando menos cargas do que a capacidade anunciada pela TLSA.

Veja também

teaser image
Negócios

Quixeramobim projeta dobrar PIB em 10 anos com Transnordestina e Porto Seco

teaser image
Negócios

Cada viagem de trem da Transnordestina vai tirar 380 caminhões das rodovias do Ceará

teaser image
Ingrid Coelho

Seis rodovias que cortam o Ceará são estratégicas para logística da Transnordestina; veja quais

1ª viagem será definida com Governo Federal

Procurada após a liberação do Ibama, a TLSA informou não conseguir confirmar a data para o início da operação.

A empresa disse a licença que possibilita o início da operação comissionada entre Bela Vista do PI e Iguatu (CE) foi emitida, mas com condicionantes.

Contudo, afirmou, a TSLA está apta a realizar os primeiros transportes de cargas neste trecho.

"A data de início será programada junto com o Governo Federal", afirmou em nota. 

Nesta semana, o diretor-presidente da TLSA,Tufi Daher Filho, chegou a afirmar que a primeira viagem realizada na ferrovia seria adiada para 2026, devido ao impasse com o Ibama. 

A declaração foi feita durante evento da Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Aecipp), em Pecém, Região Metropolitana de Fortaleza.  

Entenda o impasse com o Ibama

Em 9 de outubro, o início das operações para a etapa de transporte comissionado (em fase de testes) foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)

A decisão é referente a 679 quilômetros (km) da ferrovia, entre São Miguel do Fidalgo (PI) e Acopiara (CE), trecho já concluído do percurso.

No entanto, o trecho utilizado para a primeira viagem na Transnordestina seria menor: entre Bela Vista (PI) e Iguatu (CE), cortando ainda a porção oeste de Pernambuco. 

Agora, após análise da documentação pendente enviada em novembro pela TLSA, o Ibama autorizou o início da operação da Transnordestina.  

Qual o status da obra?

Dos 1.206 km de trilhos totais, 56,3% está completamente concluído, estando apto para operação em fase de comissionamento. Os 43,7% restantes ou estão com diferentes estágios de execução, ou ainda não foram contratados.

Atualmente, a fase 1 do projeto apresenta 78% de avanço físico, o que inclui:

  • 676 km concluídos (linha principal);
  • 280 km em obras em 6 lotes;
  • Lotes 4 e 5 com execução de superestrutura (trilhos, dormentes e brita) em 108 km;
  • Lotes 6,7,8 e 11 com obras de infraestrutura em 178 km.

Mapa da Ferrovia Transnordestina mostra traçado entre Eliseu Martins (PI) e o Porto do Pecém (CE), com trechos em execução, concluídos e em fase de contratação.
Legenda: Mapa da Ferrovia Transnordestina indica os trechos já executados e os que ainda estão em fase de obras entre Eliseu Martins (PI), Salgueiro (PE) e o Porto do Pecém (CE).
Foto: TLSA

Hoje, já são mais de 4 mil trabalhadores diretos envolvidos nas obras, segundo a TLSA.

De acordo com a empresa, a Fase 1 será finalizada até 2027, possibilitando a conexão com o Porto do Pecém. Enquanto isso, a Fase 2, com extensão de 151 km no estado do Piauí, terá as obras reiniciadas no primeiro semestre de 2026 e conclusão prevista para 2028.

Sobre a Transnordestina

Com 1.206 km de extensão planejados, a construção da ferrovia começou em 2006, ainda durante o primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como presidente

A expectativa é que as obras sejam finalizadas até 2029, com a ferrovia interligando o município de Eliseu Martins (PI) ao Porto do Pecém, no Ceará. O investimento total para a finalização do projeto é de R$ 15 bilhões

Quando concluída, a Transnordestina, que irá transportar grãos, fertilizantes, cimento, combustíveis, minério e outros itens para 53 municípios nordestinos, poderá substituir quase 400 caminhões de cargas, com capacidade para transportar 33 milhões de toneladas por ano.

 

 

 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Trem de carga da Transnordestina Logística circula por trecho da ferrovia no Nordeste, parte do projeto que conecta Eliseu Martins (PI) ao Porto do Pecém (CE).
Negócios

Transnordestina recebe aval do Ibama, mas início das operações ainda não tem data definida

Licença foi aprovada nesta quinta-feira (11).

Letícia do Vale
Há 33 minutos
Placas de sinalização no Anel Viário caídas sobre o chão de terra em trecho de obra no Anel Viário; ao fundo, pista com carros passando e montes de brita usados na construção.
Negócios

Trabalhadores do Anel Viário são demitidos após atrasos de pagamento, diz sindicato

Uma das empresas que compõe o consórcio responsável pelas obras está em recuperação judicial.

Letícia do Vale
11 de Dezembro de 2025
Veja o Resultado da Mega-Sena 2950 desta quinta-feira (11/12); prêmio é de R$ 38,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2950 desta quinta-feira (11/12); prêmio é de R$ 38,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
11 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6900, desta quinta-feira (11/12); prêmio é de R$ 1,3 milhão
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6900, desta quinta-feira (11/12); prêmio é de R$ 1,3 milhão

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
11 de Dezembro de 2025
Resultado Dia de Sorte 1151 de hoje, 11/12; prêmio é de R$ 650 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1151 de hoje, 11/12; prêmio é de R$ 650 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
11 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3560, desta quinta-feira (11/12); prêmio é de R$ 10,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3560, desta quinta-feira (11/12); prêmio é de R$ 10,0 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
11 de Dezembro de 2025
Resultado da Timemania 2330 de hoje, 11/12; prêmio é de R$ 64,0 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2330 de hoje, 11/12; prêmio é de R$ 64,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
11 de Dezembro de 2025
foto de mulher de cabelo longo liso e escuro, de costas e com máscara no rosto, tocando campainha de casa com portão branco. Ela usa blusa azul escura com nome IBGE e boné azul e amarelo.
Papo Carreira

Seleção IBGE: o que faz um agente de pesquisas e mapeamento?

Para concorrer a uma vaga, o candidato deve ter ensino médio completo.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Foto que contém área de terra batida no futuro Porto Seco de Quixeramobim.
Negócios

Duas cidades do Ceará terão terminais de carga conectados à Transnordestina

Terminais multipropósito funcionam de forma similar à infraestrutura de um porto seco.

Luciano Rodrigues
11 de Dezembro de 2025
Centro de Operações Espaciais da Telebras.
Papo Carreira

Telebras abre concurso com 930 vagas e salários de R$ 11,6 mil

O cargo ofertado é o de Especialista em Gestão de Telecomunicações, com oportunidades em 15 especialidades.

Renato Bezerra
11 de Dezembro de 2025
foto mostra mãos segurando celular e documento da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Automóvel

CNH digital substitui a de papel? Versão física é paga? Entenda mudanças

Órgãos de trânsito já estão se adequando ao novo modelo, que dispensa a obrigatoriedade das autoescolas.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Imagem da Alça da CE-060 do Anel Viário, com obras paralisadas.
Negócios

Obras do Anel Viário são paralisadas a 20 dias do prazo de conclusão

Governo do Ceará afirma que empresa responsável interrompeu trabalhos 'indevidamente'.

Mariana Lemos e Paloma Vargas
11 de Dezembro de 2025
foto de mãos segurando um smartphone com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital exibida na tela.
Automóvel

Veja como solicitar a primeira habilitação pelo app CNH do Brasil

Pelo sistema, é possível realizar todo o processo para obter a carteira de motorista.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Funcionário do IBGE.
Papo Carreira

IBGE prorroga inscrição de processo seletivo; veja novo prazo

Certame oferta mais de 9 mil vagas temporárias.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Pessoa segurando um bilhete de loteria da Timemania em uma agência lotérica, com várias pessoas aguardando na fila ao fundo. A imagem destaca a aposta na loteria.
Negócios

Com Timemania sorteando R$ 64 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta quinta-feira (11).

Redação
11 de Dezembro de 2025
Imagem de gabarito ilustra matéria sobre concurso do CRC-CE.
Papo Carreira

Conselho de Contabilidade abre concurso com 146 vagas no CE e salários de até R$ 5,7 mil

Inscrições ficam abertas até 8 de janeiro.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Investimentos em energia solar cairão em 2026, prevê Absolar

A instalação de novos projetos fotovoltaicos, nas grandes usinas e nos pequenos sistemas de geração própria, deverá cair cerca de 7% em 2026 em comparação com o 2025

Egídio Serpa
11 de Dezembro de 2025
Foto de uma profissional da área da saúde ou estética, vestindo jaleco branco e luvas descartáveis, realiza uma avaliação facial em uma mulher que está sentada, usando um roupão branco. A profissional sorri enquanto toca delicadamente a testa e o queixo da paciente, que também sorri de forma tranquila. O ambiente é claro, com aparência de consultório ou clínica estética.
Negócios

Número de clínicas estéticas cresce até 91% fora da área nobre de Fortaleza

Vila Velha, Jangurussu e Prefeito José Walter registram as maiores variações percentuais de unidades ativas.

Maria Clarice Sousa*
11 de Dezembro de 2025
Pessoa acessando da Receita Federal sobre a declaração de Imposto de Renda 2025 no computador, com foco na tela que mostra o documento fiscal digital, ilustrando pagamento do 4º lote de restituição do imposto de renda
Victor Ximenes

Isenção do IR pode afetar cofres dos municípios a partir de 2026

Gestões municipais perderão fatia do Imposto de Renda retido na fonte, dizem especialistas

Victor Ximenes
11 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Vem aí o ano de 2026. Ele será difícil, mas aguardem 2027

Há no Brasil uma batalha ideológica que se acentua e agudiza à medida que o tempo avança

Egídio Serpa
11 de Dezembro de 2025
Foto que contém linhas de transmissão no Ceará.
Negócios

Novas linhas de transmissão de R$ 3,6 bilhões vão atender data center do TikTok no Ceará

Obras de infraestrutura de eletricidade no Estado começam ainda em 2025.

Lucas Monteiro, Luciano Rodrigues e Mariana Lemos
10 de Dezembro de 2025
Funcionário do IBGE segura aparelho que coleta dados.
Papo Carreira

Concurso IBGE: O que faz o supervisor de Coleta e Qualidade?

São ofertadas 1,1 mil vagas para o cargo.

Redação
10 de Dezembro de 2025
foto de agente do IBGE em visita manuseando o celular.
Papo Carreira

Vagas do IBGE são para APM e SCQ; veja diferenças, salários e requisitos

As vagas são para Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) e Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ).

Redação
10 de Dezembro de 2025
Veja agora o resultado da Lotomania 2860 – Sorteio de quarta-feira, 10/12; Prêmio de R$ 1,6 milhão
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2860 – Sorteio de quarta-feira, 10/12; Prêmio de R$ 1,6 milhão

Apostas para a Lotomania 2860 nessa quarta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
10 de Dezembro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 783 - Sorteio de quarta-feira, 10/12; Prêmio de R$ 300 mil
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 783 - Sorteio de quarta-feira, 10/12; Prêmio de R$ 300 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 783 em 10/12 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
10 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6025, desta quarta-feira (10/12); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6025, desta quarta-feira (10/12); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

A. Seraphim
10 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2897 de hoje, quarta-feira, 10/12; prêmio é de R$ 2,4 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2897 de hoje, quarta-feira, 10/12; prêmio é de R$ 2,4 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2897 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 2,4 milhões.

A. Seraphim
10 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3559, desta quarta-feira (10/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3559, desta quarta-feira (10/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
10 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6899, desta quarta-feira (10/12); prêmio é de R$ 600 mil
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6899, desta quarta-feira (10/12); prêmio é de R$ 600 mil

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
10 de Dezembro de 2025
Resultado da +Milionária 310 de hoje 10/12; prêmio é de R$ 11,0 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 310 de hoje 10/12; prêmio é de R$ 11,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
10 de Dezembro de 2025