Primeira viagem da Transnordestina entre Piauí e Ceará é adiada por falta de licença do Ibama

A operação da Ferrovia Transnordestina, prevista para sair de Bela Vista (PI) nesta sexta-feira (24) e chegar em Iguatu neste sábado (25), teve seu agendamento adiado devido à falta da Licença de Operação (LO), emitida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

A informação foi confirmada nesta quinta-feira (23) pela Ferrovia Transnordestina Logística (TLSA), responsável pela linha férrea. Ainda não há uma nova data para o início das operações.

Veja também Negócios Transnordestina recebe autorização para transportar cargas entre Piauí e Ceará Negócios De grãos a combustíveis: o que a Transnordestina vai transportar quando estiver em operação

Em nota, a empresa informou que a estrada de ferro já passou por todos os testes iniciais e possui autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para que as operações sejam iniciadas. Entretanto, ainda não foi dada a emissão da LO pelo Ibama, impossibilitando o começo do transporte de carga.

"A Transnordestina Logística, junto com o Ministério dos Transportes, Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e Casa Civil, não tem medido esforços para iniciar as operações o mais breve possível", afirmou a TLSA.

O Ibama informou ao Diário do Nordeste que ainda há pendências técnicas e documentais que impossibilitam a emissão da licença. Entre os pontos não atendidos, o instituto destacou a:

Ausência de aprovação do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR);

Ausência de manifestação favorável do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), considerando que o traçado da ferrovia afeta diretamente comunidades quilombolas;

Análise das informações complementares apresentadas pela empresa relativas ao Plano Ambiental de Operação (PAO) e ao atendimento das condicionantes ambientais;

O instituto ressalta que "a Licença de Operação somente será emitida quando todas as exigências técnicas forem plenamente atendidas e quando for comprovada a viabilidade ambiental da operação da ferrovia".

O Diário do Nordeste procurou a TLSA para comentar os pontos levantados pelo Ibama e aguarda resposta.

SOBRE A TRANSNORDESTINA

A Transnordestina tem um planejamento de 1.206km de extensão e foi projetada para ser uma rota entre Eliseu Martins, no Piauí, e o Porto do Pecém, no Ceará.

A construção da ferrovia começou em 2006, ainda durante o primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). É esperado que ela transporte grãos, fertilizantes, cimento, combustíveis, minério e outros itens para 53 municípios nordestinos.

Quando finalizada, a linha férrea poderá substituir quase 400 caminhões de cargas, com capacidade para transportar 33 milhões de toneladas por ano

Entretanto, quase 20 anos após o início das obras, apenas 56,3% da linha está completamente concluída e apta à operação em fase de comissionamento. Os 43,7% trilhos restantes ou estão com diferentes estágios de execução, ou ainda não foram contratados.

*Estagiária sob supervisão do jornalista Hugo R. Nascimento.