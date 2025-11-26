Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Após impasse no Ibama, Transnordestina envia novos documentos e diz estar pronta para operar

Empresa aguarda licença ambiental para realizar viagem inaugural entre o Piauí e o Porto do Pecém.

Escrito por
Lucas Monteiro lucas.morais@svm.com.br
(Atualizado às 19:49)
Negócios
Imagem mostra a ferrovia Transnordestina transportanto equipamentos e materias para sua própria construção.
Legenda: Diretor também não descartou a possibilidade de o Ibama emitir uma licença com condicionantes.
Foto: Divulgação / TLSA.

O diretor Comercial e de Terminais da Transnordestina Logística (TLSA), Alex Trevisan, afirmou nesta quarta-feira (26), durante o seminário da Expolog 2025, em Fortaleza, que toda a nova documentação necessária para a liberação da viagem inaugural da ferrovia foi protocolada no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) nessa terça-feira (25).

A viagem inaugural, prevista inicialmente para 24 de outubro, foi adiada após o Ibama negar a Licença de Operação (LO) por pendências técnicas. Segundo o executivo, o órgão ambiental agora analisa os documentos enviados, etapa que classificou como “bem trabalhosa”.

Veja também

teaser image
Negócios

Qual o impacto do atraso da Transnordestina na economia do Ceará após Ibama barrar a operação?

Trevisan ressaltou que a empresa está em diálogo constante com o Ibama e pronta para enviar eventuais complementações. Ele também não descartou a possibilidade de o órgão emitir a licença com condicionantes.

“Eles estão analisando todos os documentos, estão encaminhados e estamos conversando com eles [Ibama] diariamente. Se precisar de algum acréscimo de documentos a gente encaminha”, reforçou Trevisan. 

“A gente já está apto a realizar a operação”, afirmou Trevisan, acrescentando que a TLSA aguarda apenas a autorização para iniciar a fase de testes.

Entre as exigências a serem corrigidas estão:

  • Ausência de aprovação do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR);
  • Ausência de manifestação favorável do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), considerando que o traçado da ferrovia afeta diretamente comunidades quilombolas;
  • Análise das informações complementares apresentadas pela empresa relativas ao Plano Ambiental de Operação (PAO) e ao atendimento das condicionantes ambientais.

primeiro trajeto iria transportar cerca de 20 vagões carregados com milho e soja, ligando o sul do Piauí ao Porto do Pecém, no Ceará.

Por meio de nota, o Ibama ressaltou que a “a Licença de Operação (LO) somente será emitida quando todas as exigências técnicas forem plenamente atendidas quando for comprovada a viabilidade ambiental da operação da ferrovia”.

Próximas etapas da liberação ambiental

Após o protocolo dos documentos, o processo segue as seguintes etapas:

  • Análise de conformidade, para verificar se a documentação apresentada está completa;
  • Análise técnica dos estudos ambientais;
  • Vistoria, caso necessária;
  • Parecer técnico recomendando aprovação, reprovação ou complementações;
  • Publicação da decisão, que pode incluir a emissão da Licença de Operação (LO).

Imagem mostra a Ferrovia Transnordestina.
Legenda: A empresa também pretende antecipar para o início de 2026 as obras no trecho entre Eliseu Martins e Itaueira, no Piauí.
Foto: Kid Jr. / SVM.

Obras podem ser antecipadas 

Trevisan também afirmou que a TLSA pretende antecipar para o início de 2026 as obras no trecho entre Eliseu Martins e Itaueira, no Piauí, inicialmente previstas apenas para 2027.

“Nós queremos contratar no começo de 2026 e finalizar no início de 2028. O Nordeste precisa, a Transnordestina precisa, e queremos começar esses fluxos de carga vindo do Matopiba para o Ceará, mais precisamente para o Pecém”, destacou.

A expectativa é que a tramitação da licença avance ainda no primeiro trimestre de 2026.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Imagem mostra a ferrovia Transnordestina transportanto equipamentos e materias para sua própria construção.
Negócios

Após impasse no Ibama, Transnordestina envia novos documentos e diz estar pronta para operar

Empresa aguarda licença ambiental para realizar viagem inaugural entre o Piauí e o Porto do Pecém.

Lucas Monteiro
Há 1 hora
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3547, desta quarta-feira (26/11); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3547, desta quarta-feira (26/11); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
Há 2 horas
Resultado da +Milionária 306 de hoje 26/11; prêmio é de R$ 10,0 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 306 de hoje 26/11; prêmio é de R$ 10,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
Há 2 horas
Confira o resultado da Dupla-Sena 2891 de hoje, quarta-feira, 26/11; prêmio é de R$ 1,1 milhão
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2891 de hoje, quarta-feira, 26/11; prêmio é de R$ 1,1 milhão

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2891 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 1,1 milhão.

A. Seraphim
Há 2 horas
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6021, desta quarta-feira (26/11); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6021, desta quarta-feira (26/11); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 20h

A. Seraphim
Há 2 horas
Confira o resultado da Quina, concurso 6887, desta quarta-feira (26/11); prêmio é de R$ 7,8 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6887, desta quarta-feira (26/11); prêmio é de R$ 7,8 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
Há 2 horas
Veja agora o resultado da Lotomania 2854 – Sorteio de quarta-feira, 26/11; Prêmio de R$ 2,5 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2854 – Sorteio de quarta-feira, 26/11; Prêmio de R$ 2,5 milhões

Apostas para a Lotomania 2854 nessa quarta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
Há 2 horas
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 777 - Sorteio de quarta-feira, 26/11; Prêmio de R$ 5,5 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 777 - Sorteio de quarta-feira, 26/11; Prêmio de R$ 5,5 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 777 em 26/11 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
Há 2 horas
A imagem mostra funcionários dos Correios trabalhando na triagem de encomendas dentro de um centro operacional.
Negócios

Correios do Ceará coloca à venda 1.590 bens usados; veja como comprar

Itens incluem computadores, móveis e eletrodomésticos; propostas podem ser enviadas até 28 de novembro.

Redação
Há 2 horas
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (26/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
26 de Novembro de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (26/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
26 de Novembro de 2025
Imagem mostra a Carteira de Identidade de Adgovada.
Papo Carreira

Confira o resultado final da 2ª fase da OAB

O resultado da segunda fase do 44º Exame de Ordem Unificado ficou disponível para consulta nesta quarta-feira (26).

Redação
26 de Novembro de 2025
Imagem mostra mulher passeando no shopping.
Negócios

O que se sabe sobre a chegada Dolce & Gabbana, primeira loja de alto luxo do Ceará?

Será a segunda loja da marca no Nordeste.

Milenna Murta* e Luciano Rodrigues
26 de Novembro de 2025
Evento Sindienergia
Victor Ximenes

Mercado de energia por assinatura do CE se une e mira novos flancos de crescimento

Empresários se aliam para atacar gargalos e avançar, em meio a um ambiente regulatório instável

Victor Ximenes
26 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Junior Achievement Ceará celebra 20 anos e reúne personalidades

A reunião terá a presença do empresário Jorge Gerdau e ressaltará histórias, conquistas da instituição, que tem contribuído para transformar a realidade de milhares de jovens

Egídio Serpa
26 de Novembro de 2025
Imagem da Sede do INSS mostrando topo do prédio com vidros espelhados.
Negócios

STF derruba 'revisão da vida toda' do INSS

Julgamento foi encerrado na noite dessa terça-feira (25).

Redação
26 de Novembro de 2025
Imagem mostra participantes da PND 2025 acessam um local de aplicação da prova através de um portão, com várias pessoas em primeiro plano e uma longa fila se formando ao fundo da rua.
Papo Carreira

PND 2025: Inep divulga local de prova da reaplicação

Saiba quem pode participar da etapa e como consultar dado.

Redação
26 de Novembro de 2025
Foto que contém vista aérea da Igreja Matriz de Quixeramobim.
Negócios

Por que Quixeramobim é a 2ª pior cidade em inovação e dinamismo econômico do Brasil?

Município foi escolhido para receber o primeiro porto seco da Transnordestina no Ceará.

Luciano Rodrigues
26 de Novembro de 2025
Imagem mostra pessoa segurando bilhetes de loteria +Milionária na fila de uma lotérica, ambiente com várias pessoas comprando apostas de loteria.
Negócios

Com +Milionária pagando R$ 10 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta quarta (26) e como jogar.

Redação
26 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Maior exportador de bananas para a Europa torna-se Cidadão Cearense

O paulista Edson Brok, que produz e exporta banana nanica – a Cavendish – na Chapada do Apodi, foi homenageado pela Assembleia Legislativa do Ceará

Egídio Serpa
26 de Novembro de 2025
Deputado Capitão Alberto Neto
Victor Ximenes

Cearense lidera articulação que mexe com Ozempic e bilhões de reais

Patente do Ozempic pode expirar nos próximos meses, mas STJ pode mudar a regra do mercado farmacêutico

Victor Ximenes
26 de Novembro de 2025
Jovens reunidos em ambiente de trabalho.
Delania Santos

Por que a geração Z leva os pais à entrevista?

Delania Santos
26 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Para economista José Maria Porto, concorrência chinesa está só começando

Ele fez uma pesquisa que concluiu o seguinte: há setores nos quais “não há como concorrer com a China”.

Egídio Serpa
26 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3546, desta terça-feira (25/11); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3546, desta terça-feira (25/11); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
25 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6886, desta terça-feira (25/11); prêmio é de R$ 6,8 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6886, desta terça-feira (25/11); prêmio é de R$ 6,8 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
25 de Novembro de 2025
Veja o Resultado da Mega-Sena 2943 desta terça-feira (25/11); prêmio é de R$ 18,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2943 desta terça-feira (25/11); prêmio é de R$ 18,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
25 de Novembro de 2025
Resultado da Timemania 2323 de hoje, 25/11; prêmio é de R$ 51,5 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2323 de hoje, 25/11; prêmio é de R$ 51,5 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
25 de Novembro de 2025
Resultado Dia de Sorte 1144 de hoje, 25/11; prêmio é de R$ 150 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1144 de hoje, 25/11; prêmio é de R$ 150 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
25 de Novembro de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (25/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
25 de Novembro de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (25/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
25 de Novembro de 2025