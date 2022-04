Vizinhos morrem em troca de tiros após discussão de trânsito em Barbalha, no interior do Ceará

Três vizinhos morreram após trocarem tiros por conta de uma discussão de trânsito no último domingo (17), em Barbalha, no interior do Ceará. De acordo com a Polícia, uma mulher tentou entrar com o carro por uma rua, e o veículo de um vizinho estava estacionado na via, impedindo a passagem.

Ao ser impedida de passar, os dois começaram uma discussão. A motorista seguiu para casa e teria contado ao esposo o ocorrido. O marido, Antônio Felinto da Cruz Neto, 33 anos, teria ido até a residência do vizinho, o proprietário do carro que havia discutido com a mulher dele.

Chegando ao local, os homens começaram uma troca de tiros. O vizinho, Cícero Januário Ferreira, morreu no local, próximo à residência onde morava.

Legenda: Três vizinhos morrem após troca de tiros durante discussão de trânsito no interior do Ceará Foto: Reprodução

Segundo informações do portal g1, em uma avenida perto do local da confusão, Antônio foi encontrado baleado e logo foi socorrido, mas morreu na emergência do hospital São Vicente de Barbalha.

Filho de um dos vizinhos também foi morto

Durante a discussão e troca de tiros, o filho de Cícero Januário Ferreira, Hermison Lucas dos Santos Ferreira, de 18 anos, também foi baleado e chegou ao hospital de Barbalha já sem vida.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que a Polícia Civil apura as circunstâncias das três mortes. De acordo com os primeiros levantamentos, a discussão entre os vizinhos a respeito do estacionamento do carro motivou a troca de tiros. Ainda segundo a nota, um inquérito policial foi instaurado na Delegacia Regional de Juazeiro do Norte e deve ser transferido para a Delegacia Municipal de Barbalha, onde seguem as investigações.