Jovem que agredia a namorada e a obrigava a manter relações sexuais é preso em Juazeiro do Norte

Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante por agressões e ameaças à namorada em Juazeiro do Norte, no Cariri cearense. Ele foi capturado por policiais civis no sábado (16), após a moça registrar o caso na Delegacia Regional do município.

A mulher foi agredida pelo suspeito em via pública, teve o celular quebrado e foi xingada na sexta-feira (15), antes de conseguir fugir para denunciar o companheiro.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as investigações descobriram que o casal estava junto há dois meses. Durante o período, o jovem se tornou agressivo e chegou a obrigar a namorada a ter relações sexuais com ele.

O nome do suspeito não foi divulgado pela Secretaria para preservar a identidade da vítima dos ataques violentos.

Ele possui passagens por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. O homem foi autuado por lesão corporal dolosa, ameaça e injúria no contexto de violência doméstica e familiar.

"A prisão em flagrante do suspeito foi convertida em preventiva pelo Poder Judiciário. O inquérito foi transferido para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Juazeiro do Norte", diz a pasta.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o telefone (88) 3102-1102, da DDM de Juazeiro do Norte. As denúncias também podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e anonimato são garantidos