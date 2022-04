Polícia apreende R$ 16 mil com suspeito de ameaçar de morte família do prefeito de Barbalha

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) identificou um suspeito de ameaçar de morte familiares do prefeito de Barbalha, Guilherme Saraiva. Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos contra o suspeito, nesta quinta-feira (21), o que resultou na apreensão de R$ 16 mil e aparelhos eletrônicos.

De acordo com a PC-CE, a investigação, realizada pela Delegacia Regional de Juazeiro do Norte e do Departamento de Inteligência Policial (DIP), começou após um registro de um Boletim de Ocorrência (BO) sobre ameaças de morte que a família recebeu.

"As ameaças seriam motivadas por ações da Prefeitura de Barbalha, dentre elas, a desapropriação de um prédio de uma escola", informou a Polícia Civil.

Polícia Civil do Ceará Em publicação Após uma minuciosa investigação foi possível identificar de qual aparelho celular partiram as ameaças enviadas através de SMS, razão pela qual se representou pela expedição de dois mandados de busca e apreensão, os quais foram deferidos pela 2ª Vara Criminal de Juazeiro do Norte."

Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em uma residência, em Barbalha, nesta quinta. O alvo e o endereço não foram divulgados. No imóvel, foram apreendidos dois aparelhos celulares, dois notebooks e R$ 16 mil em espécie.

O caso segue sendo investigado pela PC-CE, que destacou que a população pode contribuir repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser encaminhadas para o telefone (88) 3102-1116, da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.

"As denúncias podem ser feitas ainda para o número 181, o SSPDS, ou para o (85) 3101-0181. O sigilo e o anonimato são garantidos", garante a Polícia Civil.