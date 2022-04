Base de apoio da Polícia Militar no Parque do Cocó é arrombada e furtada por criminosos

Uma base de apoio do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), localizada no Parque do Cocó, em Fortaleza, foi arrombada e furtada por criminosos, na madrugada desta terça-feira (26).

A PMCE confirmou a ocorrência e ressaltou que o espaço é utilizado pelo policiamento ambiental local apenas para um apoio. "Durante o delito foram furtadas três bicicletas e eletrodomésticos. As portas que dão acesso ao local foram arrombadas", informou a Corporação.

A reportagem apurou que, além das bicicletas, foram furtados uma geladeira, um microondas e um gelágua.

A Perícia foi chamada para o local para os primeiros levantamentos do crime. O caso foi registrado no 13º Distrito Policial (DP), da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), que irá investigar o caso.

Na tarde desta terça-feira, parte do material foi encontrado pela Polícia em uma sucata. Duas pessoas foram levadas para o 15º DP (Cidade 2000).

Legenda: A Polícia localizou o material furtado em uma sucata. O dono do comércio e um funcionário foram detidos e levados para a Delegacia. Foto: Divulgação/SSPDS

Informações como a identificação e/ou localização de outros suspeitos podem ser repassadas por meio dos telefones 181, ou 190. O sigilo é garantido, ressalta a PMCE.