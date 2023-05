Professora que desapareceu em Aracoiaba é encontrada em Fortaleza

A professora de artes Ednara Barreto, 27, que estava desaparecida desde quarta-feira (24), foi encontrada em Fortaleza na manhã desta sexta (26), próximo ao campus da Universidade Estadual do Ceará (Uece), no Itaperi.

Segundo a família, Ednara está bem, apesar de "desnorteada". Ela foi encontrada sem nenhum documento, sem telefone e com muita sede. Depois, foi levada para um hospital para ser submetida a exames e deve permanecer internada alguns dias para observação.

"A gente ainda não sabe ao certo o que houve. Ela foi encontrada hoje por volta de 9h50", confirmou a irmã, Edimayra Barreto. "Ela perdeu a memória, não consegue reconhecer ninguém", acrescentou depois.

Desaparecimento

A professora desapareceu após informar à família que iria ao banco, em Aracoiaba, a 83,3 quilômetros da Capital. Ela foi deixada pelo irmão às 7 horas da quarta-feira em uma agência bancária, na intenção de resolver um problema no aplicativo em seu celular.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para ter mais informações sobre as circunstâncias do caso e aguarda retorno da pasta.

Investigação

O desaparecimento da professora estava sendo investigado pela Delegacia Municipal de Aracoiaba. Segundo a irmã dela, a família conseguiu obter a localização de onde a professora estava às 8h, a partir do rastreamento do celular.

"A gente achava que ela tinha ido ao banco. Depois, a gente soube que ela não chegou a entrar. E, por volta de 8h, ela já estava Acarape [a 61,4 km de Fortaleza]", contou.