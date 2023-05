Professora de artes de 27 anos desaparece após ir ao banco em Aracoiaba

Uma professora de artes, de 27 anos, está desaparecida desde a última quarta-feira (24), após informar a família que iria ao banco, em Aracoiaba. Ednara Barreto foi deixada pelo irmão em uma agência bancária para atualizar o aplicativo que não estava funcionando em seu celular, às 7h.

A família ainda conta que Ednara vinha pedindo dinheiro aos irmãos desde março. Conforme a família, a última mensagem enviada pela professora foi às 8h, com o planejamento de ensino da tarde, para a coordenadora da unidade municipal em que trabalha.

O desaparecimento da professora está sendo investigado pela Delegacia Municipal de Aracoiaba.

De acordo com Edimayra Barreto, irmã de Ednara, a família conseguiu obter a localização de onde a professora estava às 8h a partir do rastreamento do celular. "A gente achava que ela tinha ido ao banco, depois a gente soube que ela não chegou a entrar e por volta de 8h, ela já estava Acarape", contou.

Conforme o Boletim de Ocorrência, a professora frequenta a faculdade no município algumas vezes, às sextas-feiras. A jovem, segundo relato da irmã, costumava ir à cidade vizinha, contudo, ia sempre levando mochila e pertences.

Buscas pela irmã

A família notou o desaparecimento de Ednara por volta de 15h, após ser informada que a jovem não apareceu na escola. Por volta de 18h, a família se desesperou e começou a ir em locais que ela teria passado. "Fomos ao banco, mas estava todo fechado. Tentamos ligar para ela, várias vezes e o telefone dava sem sinal, no Whatsapp não recebia mensagem", relatou.

Ainda de acordo com Edimayra, a irmã passou cerca de cinco minutos na porta do banco, contudo, não entrou. "A gente começou a investigar e o pessoal disse que a viu em frente ao banco, por um tempo muito curto, depois desapareceu", contou.

Dinheiro emprestado

A jovem, segundo a família, é uma pessoa bastante reservada, tranquila, não bebe bebidas alcoólicas e não utiliza entorpecentes. Contudo, em março, ela começou a pedir valores altos aos irmãos.

"Ela pedia dinheiro a família, pedia Pix pros irmãos e às vezes devolvia", contou. "Ela pediu valores altos para todos os irmãos, R$ 500, R$ 300. De Pix devem ter feito (ao todo) cerca de R$ 2 mil", relatou.

Segundo Edimayra, os irmãos perguntavam se ela estaria passando por algum problema financeiro, contudo, a professora negou.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número (85) 3337-5690, telefone da Delegacia Municipal de Aracoiaba. O sigilo e o anonimato são garantidos.

As informações também podem ser encaminhadas para o telefone 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, o qual é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.