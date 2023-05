Dupla é presa ao fazer pessoas reféns para roubar casa em Sobral

Dois homens foram presos após fazerem moradores de uma residência reféns em Sobral, no Norte do Ceará, nesta quinta-feira (25). Uma das vítimas conseguiu ligar para as autoridades em segredo e a Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi ao local e prendeu os suspeitos.

O caso ocorreu nesta tarde no bairro Junco. A composição policial fez um cerco na casa para evitar que os homens fugissem na caminhonete de um dos moradores. Duas armas de fogo foram apreendidas e os bens das vítimas foram restituídos.

A dupla foi conduzida à Delegacia Regional de Sobral, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). Francisco Cassiano Simão Siqueira, de 28 anos, com passagens por ameaça, furto e contravenção penal, e Gustavo Henrique do Nascimento Souza, 18 anos, agora estão à disposição da Justiça.

Os dois foram autuados em flagrante pelo crime de roubo qualificado. "Os bens subtraídos da família foram restituídos e a PC-CE investiga eventuais partícipes na ação criminosa", pontuou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).