Polícia investiga caso de estupro de adolescente com autismo em Amontada

A Polícia Civil investiga o caso de estupro de uma adolescente de 15 anos, no município de Amontada (CE), ocorrido no dia 17 de maio. Segundo a família, a jovem tem diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista (TEA). Estudante de uma escola estadual, ela foi abordada pelo suspeito do crime quando retornava para casa.

Segundo familiares, a jovem saiu da escola às 16h40. Como de costume, ela aguardou o transporte para retornar até em casa em uma parada de ônibus perto da instituição de ensino. Neste momento, o suspeito de ter realizado o estupro a abordou oferecendo bombons. Ele conseguiu aliciar e levar a estudante em uma moto.

A mãe da garota estava esperando ela na parada de ônibus próximo de casa. Por conta da demora, foi em busca da filha e soube do ocorrido.

A família informou "que, por ser ingênua, a jovem acabou sendo levada pelo suspeito". Após abusar da estudante, o homem retornou para deixar a menina na porta da escola.

Em vídeo enviado ao Diário do Nordeste, a jovem aparece com dificuldade para andar. Um segurança e um profissional da instituição de ensino percebem a movimentação da garota e vão ao encontro dela.

Familiares informaram que a garota chegou a ficar internada em um hospital de Fortaleza. Ela recebeu alta nesta quinta-feira (25).

Suspeito identificado

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, por meio de nota, que a Polícia Civil investiga o caso de estupro de vulnerável.

Conforme a força de segurança, o suspeito já foi identificado e as equipes da Delegacia Municipal de Amontada realizam diligências, no intuito de capturá-lo.

"Oitivas também são realizadas visando elucidar o caso. Mais detalhes serão repassados em momento oportuno para não comprometer os trabalhos policiais", comunicou a SSPDS.