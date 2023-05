Operação da PF investiga esquema de obtenção irregular de benefícios previdenciários

Um homem foi preso em flagrante por posse ilícita das armas de fogo durante a Operação Miríade, deflagrada pela Polícia Federal (PF) na manhã desta quinta-feira (25). O objetivo da ofensiva é investigar uma organização criminosa responsável por um esquema de obtenção irregular de benefícios previdenciários.

A corporação cumpre cinco mandados de busca e apreensão nas cidades de Fortaleza e Ocara, no Ceará, e no município de Luís Gomes, no Rio Grande do Norte.

Segundo a investigação, há indícios de que a organização é responsável pela falsificação de diversos documentos públicos, tais como certidões de nascimento, identidades e CPFs, para obtenção de benefícios fraudulentos da espécie Amparo Social ao Idoso.

Cartões de benefício social foram apreendidos no interior da bacia de um vaso sanitário, bem como armas de fogo e munições. Até o momento, a ação criminosa resultou um prejuízo aos cofres públicos superior a R$ 14 milhões.

Legenda: A Polícia Federal também apreendeu armas de fogo e munições Foto: Divulgação

Crimes previstos

A princípio, as condutas dos investigados podem configurar o cometimento dos crimes de organização criminosa, estelionato previdenciário, uso de documento falso e lavagem de dinheiro, com penas de até 30 anos de prisão.

O nome da operação remete ao indeterminado número de benefícios fraudados pelos criminosos. As investigações continuam, com análise do material apreendido e fluxo financeiro dos suspeitos.