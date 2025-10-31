Diário do Nordeste
Imagem mostra mão segurando uma pedra onde há o cobalto no que parece ser um laboratório. Imagem usada em matéria sobre a primeira mina de diamentes no Ceará. Fim da descrição

Opinião

Cidade cearense pode ter a maior ocorrência de ‘ouro azul’ do Brasil; conheça o lugar

Estudo é conduzido por pesquisadores da Universidade Federal do Ceará (UFC)

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 13 de Agosto de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Ocara?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Ocara?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Ocara

PontoPoder

Justiça Eleitoral multa prefeita, pré-candidato e empresária de Ocara por propaganda antecipada

O trio teria realizado pedido explícito de voto ao pré-candidato em evento oficial da Prefeitura

Redação 03 de Maio de 2024
Material apreendido

Segurança

Operação da PF investiga esquema de obtenção irregular de benefícios previdenciários

A corporação cumpre cinco mandados de busca e apreensão no Ceará e no Rio Grande do Norte

Redação 25 de Maio de 2023
Pessoa respondendo prova

Papo Carreira

Concurso para Prefeitura de Ocara tem mais de 200 vagas abertas e salários de até R$ 11,5 mil

Oportunidades são destinadas a candidatos com níveis superior, técnico e médio

Redação 09 de Março de 2023
Policiais militares da Companhia de Operações de Divisas (COD), do Batalhão Especializado de Policiamento no Interior (Bepi), e do Destacamento participaram da abordagem que terminou na morte dos suspeitos

Segurança

Ação da PM resulta em três suspeitos mortos em assentamento no Interior do Ceará

Três armas de fogo foram apreendidas na posse dos homens que eram suspeitos de cometer roubos na região, segundo a Polícia Militar

Messias Borges 21 de Março de 2022
Imagem de um print de postagem no perfil 'Ocara Exposed', no Instagram, com denúncia escrita por uma das vítimas do professor

Segurança

Justiça eleva para 82 anos de prisão pena de professor condenado por estupro de vulnerável em Ocara

Justiça acatou denúncia impetrada pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) e fixou mais 15 anos de prisão aos 67 previstos inicialmente

Redação 27 de Outubro de 2021
Um perfil criado na rede social Instagram, denominado

Segurança

Professor é condenado a 67 anos de prisão por estupro de vulnerável em Ocara

Investigação do Ministério Público do Ceará identificou ao menos nove vítimas do réu

Redação 18 de Fevereiro de 2021

Política

Prefeita de Ocara nomeia marido e irmão como secretários, e MPCE recomenda exoneração

Orientação é motivada pelo parentesco e pela ausência de qualificação técnica dos dois gestores, o que se configura nepotismo, de acordo com a instituição

Redação 01 de Fevereiro de 2021
