Concurso para Prefeitura de Ocara tem mais de 200 vagas abertas e salários de até R$ 11,5 mil

A Prefeitura de Ocara está com a inscrição para mais de 200 vagas de concurso público aberta até o dia 28 de março. As oportunidades são destinadas a candidatos com níveis superior, técnico e médio, e os salários vão até R$ 11.500. Elas abrangem diferentes áreas de atuação, em setores como saúde e educação.

Estão disponíveis ofertas para cargos como professor, médico e oficial da Guarda Municipal. Os interessados em participar devem se inscrever no portal da banca, o Consulpam. A seleção tem validade de dois anos, podendo ser prorrogada uma única vez por igual período, se houver necessidade e interesse da Administração. Ainda há previsão de formação de cadastro de reserva.

Quem pode participar?

O concorrente deve ser maior de 18 anos e cumprir os requisitos e especificações de cada função, descritos no edital. Também é necessário pagar a taxa de inscrição, que varia de valor dependendo do nível de escolaridade da vaga.

Nível médio: R$ 110

Nível médio - Técnico: R$ 120

Nível superior: R$ 150

Disposição das vagas

A maioria das ofertas são para o nível superior, cerca de 127 vagas, e as demais contemplam concorrentes com ensino técnico e médio. Também há oportunidades para Pessoas com Deficiência (PcDs). Os salários variam entre R$ 1.302,00 (técnico em saúde bucal) e R$ 11.500 (médico do Programa de Saúde da Família).

Abaixo, confira cargos, vagas, remunerações e carga horária de cada uma das ofertas do concurso público.

Nível superior

Assistente social: 9 vagas (R$ 2.300,00, por 30h)

Dentista: 10 vagas ampla (R$ 4.090,50, por 40h) concorrência e 1 vaga PcD (R$ 2.300,00, por 40h)

Educador físico: 4 vagas

Enfermeiro: 9 vagas (R$ 4.090,50, por 40h)

Fisioterapeuta: 5 vagas (R$ 1.904,00, por 20 horas)

Fonoaudiólogo: 2 vagas (R$ 2.300,00, 40 horas)

Médico auditor: 1 vaga (R$ 5.750,00, 20h)

Médico cardiologista: 1 vaga (R$ 5.750,00, 20h)

Médico ginecologista: 1 vaga (R$ 5.750,00, 20h)

Médico PSF: 5 vagas (R$ 11.500,00, por 40h)

Médico psiquiatra: 1 vaga (R$ 11.500,00, por 40h)

Médico SAD: 1 vaga (R$ 5.750,00, por 20h)

Nutricionista: 3 vagas (R$ 2.300,00, por 40h)

Pedagogo: 2 vagas (R$ 2.437,00, por 30h)

Professor diversas especialidades: 58 vagas ampla concorrência e 2 PcDs (R$ 2.372,60, por 20h)

Psicólogo: 8 vagas (R$ 2.300,00, por 40h)

Terapeuta ocupacional: 2 vagas (R$ 2.300,00, por 30h)

Veterinário: 2 vagas (R$ 2.300,00, por 30h)

Nível Médio e Técnico

Técnico em enfermagem: 33 vagas ampla concorrência e 2 vagas PcDs (R$ 1.367,52, por 40h)

Técnico em radiologia: 2 vagas (R$ 1.806,10, por 30h)

Técnico em saúde bucal: 7 vagas ($ 1.302,00, por 40h)

Secretário escolar: 2 vagas (R$ 1.680,45, por 40h)

Agente comunitário de saúde: 14 vagas ampla concorrência e 1 vaga PcD (R$ 2.604,00, por 40h)

Agente de endemias: 9 vagas ampla concorrência e 1 PcD (R$ 2.604,00, por 40h)

Guarda municipal: 9 vagas ampla concorrência e 1 PcD (R$ 1.500,00, por 40h)

Provas

Para a maioria dos cargos, a seleção possui somente duas etapas:

Prova objetiva (todos as vagas);

Prova de títulos (cargos de nível superior).

Além da avaliação objetiva, candidatos às vagas de guarda municipal também serão submetidos as seguintes fases:

Exame Médico (caráter eliminatório);

Investigação Social (caráter eliminatório);

Prova de Aptidão Física (caráter eliminatório);

Avaliação Psicológica (caráter eliminatório);

Curso de Formação (caráter eliminatório) – A cargo da Prefeitura.

O cronograma prevê que as provas objetivas, de caráter eliminatório, serão realizadas em 21 de maio. O horário e o local da realização das avaliações serão disponibilizados em até cinco dias antes dessa data, no endereço eletrônico da Consulpam. A entrega títulos, de caráter classificatório, é destinada aos candidatos de nível superior, também acontece nesse dia.

Ainda conforme o edital, o resultado preliminar das avaliações deve ser divulgado em 16 de junho e o definitivo no dia 29 do mesmo mês.