Ação da PM resulta em três suspeitos mortos em assentamento no Interior do Ceará

Uma ação da Polícia Militar do Ceará (PMCE) terminou com a morte de três suspeitos de cometer roubos e de integrar uma facção criminosa carioca, no Município de Ocara, no Maciço de Baturité, no Interior do Estado, no último domingo (20).

O comandante da Companhia Independente da Região do Maciço de Baturité, tenente-coronel Marcena da Silva, conta que a Polícia Militar já procurava por suspeitos de roubos na zona rural da região, quando recebeu a denúncia anônima que criminosos estavam escondidos no Assentamento dos Palmares.

Policiais militares da Companhia de Operações de Divisas (COD), do Batalhão Especializado de Policiamento no Interior (Bepi), e do Destacamento de Ocara se dirigiram ao local, onde foram recebidos a tiros e reagiram, por volta de 16h30, segundo o tenente-coronel Marcena.

Os três suspeitos foram baleados e levados até uma unidade de saúde, mas morreram. Dois deles foram identificados como Matheus Domingos da Silva, de 20 anos, e Antônio Moisés da Silva, 22, ambos com passagem pela Polícia por roubo. O terceiro suspeito não foi identificado.

Com o trio, segundo o oficial, foram apreendidas três armas de fogo - sendo dois revólveres calibre 38 e uma espingarda calibre 28. A reportagem apurou que eles também eram suspeitos de extorsões, tráfico de drogas e de matar um agricultor.

Legenda: Com o trio, foram apreendidas três armas de fogo - sendo dois revólveres calibre 38 e uma espingarda calibre 28 Foto: Reprodução