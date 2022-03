Policial militar é executado em Fortaleza; veja vídeo do crime

Um policial militar reformado foi assassinado em Fortaleza, na noite dessa sexta-feira (18). A vítima identificada como José Hamilton Carlos de Oliveira, de 66 anos, foi alvejada com tiros à queima-roupa, no bairro Bonsucesso.

O crime foi flagrado por câmeras de segurança de estabelecimentos do entorno. Conforme as imagens, o PM estava em uma calçada quando foi surpreendido por dois homens armados, que chegaram em um carro.

Há informação que os criminosos levaram a arma do policial. A vítima não resistiu aos ferimentos, e morreu ainda no local da ação. Imagens de câmera de segurança auxiliam o trabalho dos investigadores.

VEJA VÍDEO

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirma que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), investiga as circunstâncias da morte de um policial.

"Equipes do DHPP, da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e realizaram os primeiros levantamentos sobre o caso. O crime é investigado pela 11° Delegacia do DHPP, unidade que realiza diligências no intuito de identificar os suspeitos, bem como elucidar a motivação do fato", disseram, por nota.



OUTRO ATENTADO

Este é o segundo atentado contra PM, em menos de 30 dias e com características similares. No dia 26 de fevereiro, um militar também estava na calçada, no bairro Granja Portugal, quando foi surpreendido por dois criminosos armados.

O policial tentou se defender dos disparos protagonizando uma luta corporal, ficou ferido e foi socorrido a uma unidade hospitalar. A dupla fugiu.