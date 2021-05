Policial militar é baleado e morto em construção no bairro Papicu

Um policial militar do Comando Tático Rural (Cotar) foi baleado e morto em uma construção, na tarde desta sexta-feira (7), no bairro Papicu, em Fortaleza.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, Diego Oliveira Martins, de 35 anos, estava de folga quando o fato aconteceu.

Estágio

A Polícia Militar explicou que o soldado era universitário e estava fazendo estágio na construção quando foi surpreendido por, pelo menos, três criminosos.

O trio teria chegado ao local e perguntado às pessoas que estavam trabalhando quem seria o responsável pelo serviço. Logo após, eles viram o policial militar e efetuaram os disparos contra ele.

Fuga

Na sequência, os três fugiram em um carro. Também segundo a Polícia Militar, que acredita que os criminosos tinham comparsas dando apoio, eles usavam fardas de policiais civis na ocasião.

Danilo Oliveira foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Praia do Futuro. Ele seria transferido ao Instituto Doutor José Frota (IJF), no bairro Centro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na UPA.

Legenda: Polícia Militar apreendeu automóvel utilizado no delito Foto: Rafaela Duarte

Apreensão

Na noite desta quinta-feira (7), a PM encontrou o veículo utilizado pelo trio, na Comunidade dos Índios, também no Papicu.

Até a publicação desta matéria ninguém havia sido preso. Equipes da instituição seguem realizando diligências para capturar os envolvidos.

Legenda: O policial militar integrava a corporação há seis anos, completados no mês passado Foto: Arquivo pessoal

Carreira

Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que o soldado ingressou na Polícia Militar no dia 14 de abril de 2015.

"Desde então, desempenhou seu trabalho com hombridade em prol da segurança do povo cearense. O policial militar atuava pela Polícia Militar de forma dedicada à defesa e proteção da sociedade cearense".

No comunicado, a pasta disse ainda que lamenta profundamente o fato e afirmou que se solidariza com os familiares e amigos da vítima.