Policial militar é alvejado a tiros em tentativa de latrocínio em Fortaleza

Um policial militar de 61 anos foi vítima de tentativa de latrocínio em Fortaleza nesse sábado (26). A vítima estava sentada em uma calçada no bairro Granja Portugal quando foi surpreendida pelos criminosos. O homem, de identidade preservada, foi socorrido a uma unidade hospitalar na capital.

Equipes foram acionadas para atender a ocorrência. Dois suspeitos foram presos, são eles Jorge Alberto Pantaleão Vieira , 37, e Márcio de Jesus, de 35 anos. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que outros suspeitos de participarem do crime já foram identificados e as equipes da 11ª DHPP seguem em diligências em busca de localizá-los.

COMO O CRIME ACONTECEU

Dois homens armados chegaram em um veículo, desceram e começaram a efetuar disparos contra o PM. O policial tentou se defender dos disparos protagonizando uma luta corporal com os criminosos. A dupla fugiu após deixar o agente ferido, no chão.

"Com apoio do Núcleo de Inteligência Policial (NUIP), do DHPP; do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) e do Sistema Agilis, da SSPDS, foi possível identificar o veículo utilizado pelos suspeitos", explicou a SSPDS. O primeiro a ser capturado foi Jorge Alberto, que conduzia o automóvel.

Jorge foi encontrado em sua residência, onde o veículo utilizado no crime estava guardado. Em seguida, foi preso Márcio de Jesus. Ele já tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas.

"Durante as buscas, diversos documentos em nome de terceiros, roupas provavelmente utilizadas por outros envolvidos no crime, um aparelho celular e drogas do tipo cocaína e maconha foram apreendidos"

Os suspeitos foram conduzidos até a sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foram autuados por tentativa de latrocínio. Populares que puderem contribuir com as investigações podem repassar informações para o número 181. Sigilo e anonimato são garantidos.

