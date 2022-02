Criminosos realizam assalto em fazenda em Sobral e fogem com cofre e dinheiro

Criminosos armados realizaram um assalto a uma fazenda de um empresário, na zona rural de Sobral, na Região Norte do Estado, e fugiram com um cofre e com dinheiro, na última quarta-feira (23). Equipes da Polícia Civil do Ceará (PCCE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizam buscas pelos assaltantes.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), o roubo aconteceu na manhã da última quarta (23). "Conforme dados colhidos por meio das oitivas policiais, a ação criminosa teria sido cometida por dois homens armados", informa.

A reportagem apurou que os criminosos levaram o cofre com dinheiro e um veículo. O valor roubado não foi informado pela Polícia.

A Delegacia Municipal de Sobral, da Polícia Civil, instaurou um Inquérito Policial e investiga o caso. Equipes da Polícia Militar da região foram acionadas para realizar buscas pelos suspeitos. Ninguém foi preso até o momento.

A SSPDS ressaltou, em nota, que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o (88) 3677-4711 , o número de WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

"As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp. O sigilo e o anonimato são garantidos", acrescentou a Pasta.

