Ciúmes e sexo como pagamento: saiba o que está por trás do assassinato de homem em Quixadá

A Polícia Civil concluiu a investigação sobre o homicídio do catador de reciclagem Francisco Wilson Pereira da Silva. De acordo com as autoridades, os responsáveis pelo crime foram Maria Elizete Campos da Silva, amante da vítima, e um amigo dele identificado como José Neoberto da Silva Dantas.

Wilson foi assassinado com golpes de faca no dia 19 de janeiro de 2022, em Quixadá. Há informação que o crime foi planejado pela dupla após Elizete ofertar a José Neoberto que manteria relações sexuais com ele, caso a ajudasse.

Conforme a investigação presidida pela Delegacia Regional de Quixadá, Maria Elizete era muito ciumenta e queria se vingar de Francisco Wilson. Ela confessou o crime e está presa temporariamente.

Já José Neoberto nega ter participado do homicídio, mas, para a Polícia Civil, há fortes indícios da sua atuação no crime. "A vítima foi atingida com um golpe no pescoço, atingindo a veia jugular, da mesma forma como se abatem suínos". Foi apurado durante a investigação que Neoberto Dantas tem experiência nesta prática.

"Após ser analisado o laudo pericial do cadáver passamos para a linha de raciocínio, tinha extrema semelhança nessas lesões. O autor do homicídio tinha conhecimento total onde ele iria aplicar o golpe na vítima", disse o delegado William Lopes.

"Eles foram indiciados por homicídio duplamente qualificado ao fim da investigação. O uso do meio empregado dificultou a defesa da vítima. Ela quem contou a versão na delegacia sobre o ciúmes e disse que eles planejaram o crime, tendo ela prometido uma troca sexual"

William Lopes Delegado "Usaram da dissimulação para atrair a vítima até uma mata. Ela convenceu a vítima a ir ao local prometendo manter relações sexuais com ele"



O investigador representou pela prisão da dupla. Ambos foram detidos e seguem à disposição da Justiça.

NEWSLETTER Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR