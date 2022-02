Polícia Federal investiga suspeitos de participação em contrabando de cigarros no Cedro

A Polícia Federal cumpre, na manhã desta quarta-feira (23), três mandados de busca e apreensão no Cedro, na Região do Cariri, contra suspeitos de envolvimento em contrabando de cigarros no Ceará.

A ofensiva integra a Operação Policial Buck Duke, em referência à história da indústria do cigarro, e conta com a participação de 15 agentes da PF.

Os mandados foram expedidos pela 34ª Vara da Justiça Federal para o recolhimento de mídias digitais, aparelhos celulares, documentos e outros elementos de prova que possam esclarecer a participação do bando.

Segundo a PF, as investigações iniciaram em 2019, quando uma carga ilícita com 64 mil carteiras de cigarro foi apreendida em Pacatuba durante abordagem da Polícia Militar.

O aprofundamento da apuração da ocorrência comprovou a existência de vínculo entre os responsáveis pelo carregamento de Pacatuba e outro apreendido anteriormente em Chorozinho.

Os investigados poderão responder pelo crime de contrabando com base no artigo 334-A do Código Penal Brasileiro (CPB).