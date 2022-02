Idoso é preso em flagrante suspeito de estuprar criança de 11 anos em Juazeiro do Norte

Um idoso de 64 anos foi preso em flagrante suspeito de estuprar uma criança, de 11 anos, na quarta-feira (23), em Juazeiro do Norte, Região do Cariri. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o indivíduo foi capturado após ser contido pelo padastro da vítima.

O suspeito foi preso durante uma patrulha da Polícia Militar, acionada por populares para atender o caso. Ao chegar no local, pessoas relatam que o idoso teria exibido as partes íntimas para a garota em via pública.

Conforme informações do boletim de ocorrência (B.O.), registrado pela Polícia Civil, o homem abordou a criança enquanto ela transitava por uma rua do município durante o turno da tarde. De dentro de uma residência, ele teria se mostrado para a vítima e, portando uma faca, teria pedido que ela entrasse no endereço.

Assustada, ela fugiu em direção a própria casa. O idoso teria perseguido a menina até o local, e só desistiu após ela gritar pela mãe, que saiu do imóvel ao encontro da filha.

Ao ouvir os relatos da menina sobre as características do suspeito, a mulher o reconheceu e o marido, padastro da garota, decidiu ir até a casa dele. Ao avistá-lo, junto aos responsáveis, a criança confirmou que ele seria o autor do crime. Em seguida, o padastro teria imobilizado o idoso e aguardado a chegada da Polícia.

Segundo testemunhas, essa não foi a primeira vez que ele agrediu alguém e que ele era "acostumado" a se comportar dessa forma, mas as vítimas não o denunciavam por medo.

O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde um inquérito policial foi instaurado. Ele foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável.