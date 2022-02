Filhote da raça Shih-tzu furtado em Sobral é encontrado pela PM em Irauçuba

Dois dias após ser furtado em Sobral, um cãozinho da raça Shih-tzu foi resgatado pela Polícia Militar no município de Irauçuba, também na Região Norte do Ceará.

O filhote havia sido levado de uma residência na última quinta-feira (17). Com o apoio de denúncias anônimas, os agentes de segurança localizaram o animal no sábado (19), a cerca de 79 km do local onde foi furtado.

Um homem de 27 anos que estava com o animal em Irauçuba foi conduzido à Delegacia Regional de Itapipoca. O suspeito negou o crime, foi ouvido e liberado em seguida. Um procedimento irá investigar a ocorrência.

Legenda: Filhote voltou à companhia da tutora dois dias depois de ser furtado Foto: Divulgação/PMCE