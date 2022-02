Polícia Civil apreende 14 motocicletas adulteradas em Morrinhos

A Polícia Civil apreendeu 14 motocicletas com sinais de adulteração, na quarta-feira (16), em uma residência no bairro São Luiz, em Morrinhos, a 234 quilômetros de Fortaleza. A ofensiva também resultou nas apreensões de celulares, peças de motos, ferramentas e dinheiro.

Conforme as informações oficiais, a Delegacia Municipal de Marco tomou conhecimento da localização de uma moto supostamente clonada. Durante as diligências, as equipes de policiais civis, com o apoio de uma equipe da Polícia Militar, descobriu um depósito no interior de uma residência contendo 14 motocicletas com sinais de adulteração.

Com as buscas, ainda foram encontradas várias ferramentas e peças de motos, além de 11 aparelhos celulares, uma quantia em dinheiro e seis botijões de gás.

O proprietário do imóvel foi identificado como sendo um homem de 22 anos que trabalha com revenda de motocicletas. A Polícia Civil realiza diligências para localizá-lo.

Um inquérito policial foi instaurado para investigá-lo pelo crime de receptação. As motos foram encaminhadas para o depósito da Delegacia Municipal de Marco.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o (88) 3264-1940, o número da Delegacia Municipal de Marco.

As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.

