PMs prendem mulher que estaria com armas utilizadas nas mortes em série no Lagamar

Policiais militares prenderam uma mulher na noite dessa sexta-feira (18), no Lagamar. A suspeita foi identificada como Grasiela Pinheiro Machado, de 19 anos. Conforme denúncias repassadas aos militares, Grasiela estaria em posse das armas utilizadas para as mortes em série ocorridas na região horas antes.

De acordo com a PM, por volta das 22h a mulher foi localizada e permitiu entrada dos agentes na sua residência, No local foram encontradas duas pistolas, uma calibre 9mm e a outra calibre .40, além de quase um quilo de maconha.

Ela negou ter participação nas mortes.

A suspeita foi conduzida por agentes do 22ª BPM até o 2º Distrito Policial, onde foi feito procedimento por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. A Polícia Civil investiga possível envolvimento dela nas mortes.

MOTIVO DOS HOMICÍDIOS

As quatro mortes registradas no Lagamar nessa sexta-feira (18) estariam vinculadas a uma ruptura interna de uma facção criminosa. A reportagem apurou com fontes da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) que, após o homicídio de um dos membros da organiação local, houve racha entre os faccionados que entraram em disputa pelo território.

As vítimas assassinadas nessa sexta foram identificadas como: Cauê Silva da Paz, Yuri da Silva Sousa, Airton Delfino da Silva e Eduardo Bezerra do Nascimento. Por nota, a SSPDS informou que, dentre as vítimas, há uma pessoa com passagens por homicídio dolososo e organização criminosa e um adolescente com atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, roubo com restrição de liberdade e roubo à pessoa.

"Os corpos das vítimas foram localizados em ruas do bairro com lesões decorrentes de disparos de arma de fogo. Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e realizaram os levantamentos no local", disse a Pasta.

Os homicídios fizeram com que a PM reforçasse policiamento no Lagamar. De acordo com o major Messias Mendes, que participa da operação, neste sábado há cerca de 60 militares atuando na região, além dos demais componentes da Segurança Pública, como policiais civis e agentes do serviço de Inteligência.