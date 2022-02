Racha interno em facção teria motivado mortes em série no Lagamar, em Fortaleza

As mortes em série registradas na região do Lagamar , em Fortaleza, nessa sexta-feira (18) estariam vinculadas a uma ruptura interna de uma facção criminosa. A reportagem apurou junto a fontes da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) que, após o homicídio de um dos membros da organiação local, houve racha entre os faccionados que entraram em disputa pelo território.

As vítimas assassinadas nessa sexta foram identificadas como: Cauê Silva da Paz, Yuri da Silva Sousa, Airton Delfino da Silva e Eduardo Bezerra do Nascimento. Por nota, a SSPDS informou que, dentre as vítimas, há uma pessoa com passagens por homicídio dolososo e organização criminosa e um adolescente com atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, roubo com restrição de liberdade e roubo à pessoa.

Três vítimas foram mortas do lado do canal na Aerolândia e a quarta, no São João do Tauape. A Polícia investiga se o crime é configurado como chacina

Segundo testemunhas, dois homens chegaram em uma moto e um terceiro suspeito em um carro. As vítimas eram moradoras da comunidade. Após o ocorrido, diversas cápsulas dos calibres 40, 3890 e 9mm, duas pistolas com carregadores e quase um quilo de maconha foram apreendidos na região.

"Os corpos das vítimas foram localizados em ruas do bairro com lesões decorrentes de disparos de arma de fogo. Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e realizaram os levantamentos no local", disse a Pasta.

Conforme apurado extraoficialmente pela reportagem, a morte que teria desencadeado o conflito interno foi a de Felipe Bruno Nunes Pereira, conhecido como 'Boladão'. Felipe tinha extensa ficha criminal, incluindo acusação por organização criminosa.

REFORÇO DO POLICIAMENTO

Os homicídios fizeram com que a Polícia Militar do Ceará (PMCE) reforçasse policiamento no Lagamar. De acordo com o major Messias Mendes, que participa da operação, neste sábado há cerca de 60 militares atuando na região, além dos demais componentes da Segurança Pública, como policiais civis e agentes do serviço de Inteligência.

"A gente está aqui para restabelecer e potencializar a sensação de segurança, ampliar a presença no território. O braço do Estado é muito mais forte do que qualquer tipo de insurgência do crime que queira afetar as vidas das pessoas", disse o major.

O oficial acredita que, em pouco tempo, os responsáveis pelas mortes devem ser detidos: "temos certeza que em pouco tempo as pessoas que fizeram isso estarão presas e serão levadas à Justiça para que sejam condenadas pelo bárbaro crime que cometeram".

A Secretaria pede que se a população possa contribuir com as investigações repassem informações para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. Sigilo e anonimato são garantidos.