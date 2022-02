Quatro pessoas são mortas em tiroteio no Lagamar; polícia investiga chacina

Quatro homens foram assassinados na tarde desta sexta-feira (18) na região do Lagamar, no bairro Alto da Balança. As motivações do crime ainda não foram divulgadas. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) não confirma que as mortes estão interligadas, o que caracterizaria uma chacina (mais de três mortos em uma única ação criminosa), mas investiga o caso.

Até o momento da publicação desta reportagem, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) apontou estar trabalhando para "identificar e prender os autores das mortes". Mais informações serão repassadas posteriormente.

Os homicídios ocorreram em ruas diferentes, mas com bastante proximidade. Conforme o Coronel Silveira, do 22° Batalhão da PMCE, o corpo do primeiro homem foi encontrado na Rua Sousa Pinto.

Alguns passos depois, na travessa Capitão Aragão, o outro foi localizado sem vida. Já o terceiro foi encontrado na rua José Buson. Após uma ponte que há no local, do outro lado, o quarto homem foi avistado morto, usando apenas uma cueca.

Enquanto o trio foi assassinado em área que corresponde ao 19º Batalhão, o último, somente com as roupas íntimas, está em uma região do 22º BPM.

O que separa os três corpos do último é somente uma ponte. Segundo a polícia, ocorreram vários disparos de armas de fogo no local. A identificação dos quatro ainda não foi repassada.

POLÍCIA ACIONADA

De acordo com moradores, os disparos ocorreram no final da tarde de hoje (18), mas as pessoas não deram mais informações. A PMCE foi acionada via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (CIOPS) aproximadamente às 17h.

Agora, a polícia aguarda atualizações sobre o caso. No começo da noite, equipes da Perícia Forense do Ceará e Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e da PMCE também estavam no local.

PARA DENUNCIAR

Para contribuir com mais informações, a sociedade pode entrar em contato com a SSPDS através do Disque-Denúncia, de número 181, ou do contato de WhatsApp : (85) 3101-0181, que recebe informações via mensagem, áudio, vídeo ou fotografia, garantindo o sigilo e o anonimato.

