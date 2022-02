Polícia Civil cumpre mandados judiciais contra integrantes de facção em Fortaleza; 10 são presos

Pelo menos 10 membros de grupos criminosos com atuação em Fortaleza já foram detidos pela Polícia Civil, nas primeiras horas desta quinta-feira (17). Ao todo, os agentes de segurança cumprem ao longo da manhã quase 100 mandados judiciais.

Segundo investigações da Delegacia de Narcóticos (Denarc), o grupo é suspeito de envolvimento em tráfico de drogas, associação para o tráfico e por integrar organização criminosa.

Os presos foram levados para a sede da Especializada, no bairro de Fátima, onde também os agentes entregaram cinco armas de fogos que foram apreendidas durante a ofensiva policial que ainda continua ao longo do dia.

Alvos

O titular da Denarc, Alisson Gomes, ressaltou que a operação ocorre em toda a Capital, sendo a Grande Messejana o "foco maior" das buscas.

"O objetivo nesta quinta-feira é cumprir 37 mandados de prisão temporária, além de diversos mandados de busca e apreensão. São quase 100 mandados judiciais", pontuou o delegado.

Alisson Gomes complementou que "algumas" pessoas foram presas em flagrante por estarem com armas de fogo e outros objetos ilícitos no momento do cumprimento dos mandados.