Dois policiais e um ex-gerente de banco são presos após cometerem assalto em Fortaleza

Dois policiais e um ex-gerente de banco foram presos após roubarem dois carros em um lava-jato em Fortaleza. O crime aconteceu durante a tarde da última quarta-feira (16), no bairro Dionísio Torres. Segundo testemunhas, os assaltantes entraram encapuzados no estabelecimento, estacionaram o carro e renderam o proprietário de 28 anos, que ficou por mais de duas horas em poder dos acusados.

Conforme o depoimento da vítima, logo que entraram no estabelecimento, os acusados obrigaram que a vítima entrasse dentro do próprio carro e passaram a trafegar pela cidade. Ao todo, foram cerca de duas horas em que os homens exigiram dinheiro e pressionaram a vítima para que lhe passasse os pertences.

Após trafegarem com o proprietário por Fortaleza, os dois policiais e o ex-gerente de banco retornaram ao lava-jato. No local, exigiram que a vítima entregasse dinheiro, os aparelhos celulares e também pediram que assinasse um documento de transferência do veículo da vítima para eles.

Carros localizados

Os dois caros roubados pelo trio foram recuperados pela polícia. Um estava na Avenida Mister Hull, no bairro Antônio Bezerra, enquanto o segundo foi localizado, segundo a Polícia Militar, entre o bairro Antônio Bezerra e o município de Caucaia.

Os três suspeitos foram capturados e conduzidos para a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD), na Praia de Iracema. Durante a madrugada de quinta-feira (17), as vítimas e os homens estavam no interior do prédio tratando sobre o caso.