Grupo de pessoas em uma galeria de vidro segurando faixas coloridas em defesa das ZEIS (Zonas Especiais de Interesse Social). Entre as faixas estão escritas: 'ZEIS Dionísio Torres', 'ZEIS Bom Jardim', 'ZEIS Lagamar' e um cartaz roxo com a frase: 'Aprovação já dos PLCs das ZEIS, para uma cidade mais justa'.

PontoPoder

Regulamentação de Zeis prioritárias em Fortaleza é aprovada na Câmara após cinco anos de tramitação

Os vereadores apreciaram, nesta data, projetos das gestões Roberto Cláudio e José Sarto, enviados em 2020 e em 2023 para a Casa

Ingrid Campos 01 de Outubro de 2025
imagem mostra rua do bairro guararapes com prédios de luxo

Opinião

Quais os 20 bairros mais ricos de Fortaleza? Guararapes lidera com renda média de R$ 14,7 mil

Levantamento do Ipece aponta concentração de rendimentos nas regionais dois, sete e doze em Fortaleza

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 05 de Agosto de 2025
Imagem mostra a placa de uma rua. Ao fundo, carros estacionados e um prédio

Opinião

Ruas com aluguel mais caro em Fortaleza vão do Cocó ao Meireles; veja ranking

Do Top 10, três ruas ficam no Meireles, duas no Cocó, duas na Aldeota e as demais no Mucuripe, Dionísio Torres e Engenheiro Luciano Cavalcante

Foto frontal Victor Ximenes
Victor Ximenes 30 de Junho de 2025
imagem mostra ambulâncias do samu paradas na avenida desembargador moreira. mais a frente, na calçada, há uma mancha de sangue

Segurança

Homem é baleado em rua do bairro Dionísio Torres, em Fortaleza

Vítima foi socorrida em estado grave

Redação 19 de Maio de 2025
Moradores evacuaram prédio ao perceber presença de fumaça

Ceará

Incêndio atinge prédio na Avenida Desembargador Moreira, e trecho de via é bloqueado

Durante a operação, um gato pertencente a um dos moradores foi resgatado em segurança

Redação 24 de Fevereiro de 2025
Casa Patuá

Negócios

Restaurante Casa Patuá encerra as atividades em Fortaleza após cinco anos

Anúncio foi feito pelas redes sociais

Redação 21 de Setembro de 2024
Show de The Weeknd

Zoeira

Show ao vivo de The Weeknd será transmitido em telões em Fortaleza; saiba onde assistir

Os bairros Dionísio Torres e Parangaba vão receber público

Redação 06 de Setembro de 2024
Foto que contém agressão no Dionísio Torres

Segurança

Morador agride porteiro que não permitiu que entregador subisse para deixar pedido em Fortaleza

Caso aconteceu no bairro Dionísio Torres, na madrugada deste domingo (1º)

Luciano Rodrigues 01 de Outubro de 2023
print de vídeo que mostra rua onde houve assalto a uma clínica

Segurança

PM afastado e vigilante são baleados durante assalto a clínica no bairro Dionísio Torres

O policial não corre risco de vida, mas o vigilante se encontra em estado grave, conforme uma fonte da Polícia

Redação 20 de Julho de 2023
Homem roubando fios flagrado por sistema de videomonitoramento

Segurança

Homem é preso em flagrante roubando cabos de internet no Dionísio Torres, em Fortaleza

O suspeito usava uma faca do tipo "serrinha" para cortar os fios

Redação 27 de Fevereiro de 2023
