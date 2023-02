Homem é preso em flagrante roubando cabos de internet no Dionísio Torres, em Fortaleza

Um homem foi preso em flagrante na noite desse domingo (26), no Dionísio Torres, em Fortaleza, furtando fios de internet. Segundo o boletim de ocorrência registrado sobre o caso, ele usava uma faca do tipo "serrinha" para cortar os cabos quando foi visto por agentes que operavam o sistema de videomonitoramento da empresa vítima do furto.

No momento do flagrante, o segurança particular da empresa foi acionado e encontrou o suspeito, identificado como Rodrigo de Melo das Neves, puxando os fios.

A Polícia Militar foi acionada pelos profissionais e o suspeito foi encaminhado ao 2º Distrito Policial, no Meireles, onde foi autuado.

Furto de fios

O furto de fios tem sido um crime comum na Capital. Só no ano passado, entre janeiro e dezembro, as autoridades de segurança recuperaram mais de 5,3 mil metros roubados na cidade, em ações contínuas e integradas, coordenadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

A pasta orienta que os responsáveis pelos fios registrem as ocorrências de furtos em qualquer delegacia de Polícia Civil e lembra que o furto ou o roubo de cabos, fios elétricos ou de telecomunicações atenta contra a segurança e o funcionamento de serviços de utilidade pública. Além disso, outro crime associado ao delito é o de receptação, quando os materiais são comercializados clandestinamente.