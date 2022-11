Dois homens são presos em flagrante por furto de fios no Centro de Fortaleza; veja vídeo

Dois homens foram presos em flagrante suspeitos de furtarem fios no Centro de Fortaleza, na madrugada de terça-feira (15). A ocorrência foi registrada por meio de câmera de segurança do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Um dos suspeitos foi identificado como Renato Nogueira dos Santos, 29 anos, e autuado por furto e desacato. Já o segundo, Diocélio Rodrigues Leite, 30 anos, que inicialmente mentiu sobre a própria identidade, foi autuado por furto e uso de identidade falsa.

O mais velho possuía antecedentes criminais por roubo. A dupla foi encaminhada ao 34º Distrito Policial (DP) e um inquérito policial foi instaurado.

Furto de fios

Após operadores do Nuvid identificarem o furto de fios de semáforo, acionaram agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

Nas imagens, é possível ver o momento em que um dos homens sobe no poste, enquanto o outro espera na calçada, para dar suporte, empurrando um carrinho de reciclagem onde os fios eram depositados.

No entanto, com a chegada de policiais do ciclopatrulhamento da PMCE, ambos foram presos em flagrante.

Para denunciar

Para contribuir com mais informações, a sociedade pode entrar em contato com a SSPDS através do Disque-Denúncia, de número 181, ou do contato de WhatsApp : (85) 3101-0181, que recebe informações via mensagem, áudio, vídeo ou fotografia, garantindo o sigilo e o anonimato.

