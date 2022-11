Família busca criança de 12 anos desaparecida no bairro Barroso, em Fortaleza

Conforme Jassia, o menino saiu com o pai pela manhã, voltou, foi até a casa da avó e logo depois foi para a rua brincar com um amigo. A mãe ainda relata que momentos antes de notar o sumiço do filho, ele buscou um isqueiro na casa da vizinha e retornou para brincar na rua. O desaparecimento foi comunicado à Polícia Civil do Estado, que informou estar "em diligências ininterruptas" para localizar a criança. O Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado na 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade da Polícia Civil que apura o caso. Legenda: Cleidson Lima de Sousa Foto: Reprodução/SSPDS Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, WhatsApp por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o telefone (85) 3257-4807, da 12ª Delegacia do DHPP. O sigilo e o anonimato são garantidos.