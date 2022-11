Baile funk no Conjunto Palmeiras termina com armas apreendidas e homem preso

Uma festa de baile funk no bairro Conjunto Palmeiras, em Fortaleza, acabou com armas de fogo apreendidas e um homem preso, na madrugada desta terça-feira (15), dia da Proclamação da República.

Segundo informações da Polícia Militar, duas pistolas, sendo uma de calibre 9mm e outra ponto 40, foram apreendidas, além de munições.

A ação ocorreu após equipes do Comando Tático Motorizado (Cotam) e do Comando de Policiamento de Ronda de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) tomarem conhecimento de que homens armados estariam em um baile funk no bairro. Ao chegarem ao local, os suspeitos fugiram.

Um deles, no entanto, foi capturado e disse que uma das armas era dele. O detido foi identificado como Marcos Weverton Silva Menezes, de 18 anos, conforme a PM. Marcos Weverton foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

A Polícia informou, ainda, que diligência estão sendo realizadas para capturar os demais suspeitos. O material apreendido foi encaminhado para o 30º Distrito Policial, no bairro Conjunto São Cristóvão.