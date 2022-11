Criança teria sido morta em Crateús devido a disputa de facções; suspeito de envolvimento é preso

Um suspeito de participar do ataque criminoso que matou uma criança de 5 anos, com uma "bala perdida", em Crateús, no Interior do Ceará, foi preso pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Ele foi flagrado na posse de drogas, junto de um comparsa, na última terça-feira (15).

Francisco Emerson Torres Pereira, conhecido como 'Gardenal', de 27 anos, é suspeito de dar apoio a um atirador, que tentou alvejar um rival, na noite do último sábado (12), segundo o delegado municipal de Crateús, Eduardo Menezes.

A motivação da ação criminosa seria a disputa entre facções por território para o tráfico de drogas, de acordo com a investigação. O alvo do ataque fugiu e se abrigou em uma igreja. Enquanto uma "bala perdida" atingiu a criança, que brincava nas proximidades. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Equipes da Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar do Ceará (PMCE), realizaram diligências em Crateús desde que aconteceu o crime. A investigação levou os policiais a Francisco Emerson.

Na última terça (15), 'Gardenal' foi localizado em uma residência, junto de Robson Pereira da Silva, 30. A dupla estava na posse de pequenas quantidades de cocaína e maconha, balança de precisão e outros materiais voltados para o tráfico de drogas.

Francisco Emerson e Robson Pereira foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. O primeiro - que já tinha passagem na Polícia por tráfico de drogas - também foi autuado por corrupção de menores (já que estava na companhia de uma adolescente) e deve responder pelo homicídio da criança de 5 anos. Robson não tinha antecedentes criminais.

População pode colaborar com denúncias

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) pede que a população contribua com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais.

As denúncias podem ser feitas pelos números (88) 3692-3308, da Delegacia Regional de Crateús ou pelo 181, Disque-Denúncia da Pasta. O sigilo e o anonimato são garantidos.

