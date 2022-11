Criança de cinco anos morre vítima de bala perdida enquanto brincava na rua no Interior do Ceará

Uma criança de cinco anos foi alvejada a tiros e morreu na cidade de Crateús, Interior do Ceará. A vítima estava acompanhada dos familiares brincando na rua, quando começou um tiroteio no entorno e ela foi atingida por bala perdida.

O crime aconteceu na noite desse sábado (12) e até o início da tarde deste domingo nenhum suspeito foi preso. Há informação de que um homem seria o alvo da ação. Ele conseguiu se abrigar em uma igreja e os tiros acertaram a criança.

A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), uma motocicleta foi apreendida por policiais militares, que permanecem em diligências para capturar os responsáveis.

Além dos PMs, foram acionados para atender a ocorrência equipe da Polícia Civil do Ceará e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). As investigações estão a cargo da Delegacia Regional de Crateús.

DENÚNCIAS

A SSPDS pede que a população contribua com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas via (88) 3692-3308, da Delegacia Regional de Crateús ou pelo 181, Disque-Denúncia da Pasta. O sigilo e o anonimato são garantidos.