Polícia Federal e SAP cumprem 478 mandados de prisão em presídios cearenses

A Polícia Federal (PF) e a Secretaria da Administração Penitenciária do Ceará (SAP) deflagraram a Operação Jacurutu, na última quinta-feira (10), com o objetivo de cumprir 478 mandados de prisão, em 26 unidades penitenciárias cearenses.

Os alvos são pessoas que já estavam no cárcere e, mesmo assim, tinham mandados de prisão em aberto. De acordo com a Polícia Federal, "trata-se da maior ação da história do Estado do Ceará envolvendo a Superintendência Regional da PF e a SAP".

Polícia Federal Em nota O evento é resultado do investimento em alta tecnologia das instituições citadas e o uso de ferramentas avançadas de inteligência e ocorre simultaneamente em 26 unidades prisionais do Estado do Ceará visando reprimir crimes graves, tais como homicídio, estupro, tráfico de drogas, roubo, dentre outros."

O nome da Operação, segundo a PF, deriva da Coruja Bubo Virginianus - animal que é símbolo da inteligência policial e possuidor de visão privilegiada de longo alcance.

A Polícia Federal ressalta que as instituições "já atuam de forma conjunta em prol da sociedade cearense e integram a Força Tarefa de Combate ao Crime Organizado estabelecida no âmbito do projeto FT/SUSP/MJ que vem apresentando inúmeros resultados no combate a facções criminosas", referindo-se ao Ministério da Justiça.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil