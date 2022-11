Policial aposentado é encontrado morto com um tiro nas costas em casa no bairro Parque Manibura

Um policial rodoviário federal foi encontrado morto em casa, no bairro Parque Manibura, nesta sexta-feira (11). O homem tinha uma perfuração por arma de fogo nas costas. Vizinhos do agente de segurança informaram que ouviram um disparo na noite de quarta-feira (11).

Populares contaram ainda que avistaram, após 30 minutos do disparo, um homem saindo de moto da residência.

Nesta sexta-feira, o genro do policial aposentado foi até a casa dele por um compromisso que os dois agendaram. Por falta de comunicação do agente de segurança, ele desconfiou que algo teria acontecido.



Ao entrar na casa, o familiar encontrou o policial ao chão morto na cozinha. O agente de segurança guarda armas na residência, mas a arma utilizada no crime ainda não foi encontrada.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas, no início da tarde, para atender a ocorrência.