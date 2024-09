Show ao vivo de The Weeknd será transmitido em telões em Fortaleza; saiba onde assistir

O show único do cantor The Weenkd em São Paulo (SP), neste sábado (7), terá transmissão oficial ao vivo em telões espalhados por Fortaleza. Os cearenses poderão acompanhar a apresentação do canadense nos bairros Dionísio Torres e Parangaba.

Serão montados telões de LED, de 4m x 6m em transmissão idealizada pelo Santander Brasil, em parceria com o YouTube.

Localização dos telões:

Av. Pontes Vieira, 1127, Dionísio Torres

Av. Dr. Silas Munguba, 425, Parangaba

A partir das 20h, o banco transmite o "Esquenta Free", com a apresentação de Hugo Gloss e Foquinha. O show está previsto para começar às 21h.

Solidariedade

Como anunciado pelo cantor, 10% da renda líquida de todas as vendas de mercadorias no evento e online serão doadas para o Brazilian Soul Fund da BrazilFoundation.

Os fundos apoiarão diretamente comunidades no Brasil afetadas por desastres naturais e dificuldades econômicas, com foco em ajudar as famílias mais vulneráveis ​​no sul do Brasil a se recuperarem e reconstruírem as vidas após as devastadoras enchentes.