Morre rapper Rich Homie Quan aos 34 anos, nos EUA; relembre sucessos do artista

O rapper norte-americano Rich Homie Quan morreu, nessa quinta-feira (5), aos 34 anos, em Atlanta, Estados Unidos. O artista faleceu em casa.

O óbito foi confirmado pela família do cantor e por um representante do necrotério do condado de Fulton. Até o momento, a causa da morte do rapper não foi divulgada.

Ao veículo especializado TMZ, a família de Rich Homie Quan, cujo nome de batismo é Dequantes Lamar, disse estar arrasada com a morte repentina do artista. Os parentes ainda detalharam que "desesperadamente" buscam por respostas para o caso.

O rapper despontou no cenário do rap em 2013, e entre alguns dos seus trabalhos estão os hits "Flex (Ooh, Ooh, Ooh)", "Ride Out" e "Type of Way".

Relembre sucessos de Rich Homie Quan