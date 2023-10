Morador agride porteiro que não permitiu que entregador subisse para deixar pedido em Fortaleza

Um morador invadiu a guarita do prédio em que reside e agrediu o porteiro após o trabalhador não permitir que um entregador subisse para deixar o pedido no apartamento. O caso aconteceu na madrugada deste domingo (1º) no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza. O trabalhador foi atingido por socos e ameaçado com o próprio facão, que chegou a ser tomado pelo condômino durante uma luta corporal.

Pelas regras do condomínio, é proibida a entrada de entregadores até os apartamentos. Apesar da norma, segundo relatos de moradores, o condômino se irritou com a decisão do porteiro e foi até a guarita, onde começou a discutir com o trabalhador. A identidade de ambos não foi revelada.

Ação foi gravada pelo entregador; confira:

Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado e, segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), as partes optaram por não representar criminalmente uma contra a outra.

Nas imagens gravadas pelo próprio entregador, o porteiro segura um facão do lado de fora da janela da guarita, enquanto é ameaçado pelo morador. Pouco depois, ele é agredido com socos e com a arma.

Ainda no vídeo, o porteiro chega a questionar o morador: "vai me matar, é?". Após a fala, o facão foi arremessado pela janela, enquanto o trabalhador do condomínio grita por socorro e pede que alguém chame a polícia.

O que dizem os envolvidos?

A reportagem entrou em contato com a administração do condomínio e com o porteiro. A advogada Lucyanna Castro, representante do prédio, informou que as partes entraram em consenso, e que o morador ainda não retornou para o apartamento.

"As partes entraram em consenso e está tudo resolvido. O síndico acompanhou o procedimento na delegacia, prestou todo apoio ao porteiro, eles entraram em acordo. Foi registrado o TCO (termo Circunstanciado de Ocorrência) contra ele (o morador). Familiares dele o levaram de lá e até agora não retornou mais", declarou a advogada.

A SSPDS revelou, em nota. que as forças de segurança foram chamadas para atenderem a uma ocorrência de lesão corporal e que as partes envolvidas foram ouvidas no 2º Distrito Policial.

"A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada, na madrugada deste domingo (1°), para atender a uma ocorrência de lesão corporal no bairro Dionísio Torres - Área Integrada de Segurança 10 (AIS 10) de Fortaleza. Na ocasião, dois homens se envolveram em uma briga em um condomínio residencial da região. Após isso, as partes envolvidas foram até o 2° Distrito Policial (2° DP), unidade plantonista da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), onde foram ouvidas. Na delegacia, um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado e as partes optaram por não representar criminalmente uma contra a outra", disse o órgão.

O Diário do Nordeste entrou em contato com o porteiro do condomínio, mas até a publicação desta matéria, não obteve resposta.

Lei proíbe exigência de moradores para que entregadores subam em condomínios

Sancionada em julho, a lei municipal 11.381/2023 veta ao consumidor a exigência de "que o trabalhador de aplicativo adentre nos espaços de uso comum de condomínios verticais e horizontais, devendo a encomenda ser entregue na portaria".

Só é autorizada a exigência no caso de clientes com mobilidade reduzida, que pode solicitar que o entregador entre no condomínio. O projeto, de autoria do vereador Danilo Lopes (Avante), tem por objetivo trazer maior segurança para os entregadores e para os condôminos, principalmente após agressões entre ambas as partes no início do ano.